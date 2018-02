Lanzamiento del satélite PAZ: cómo seguirlo en directo y qué se espera de él

Hoy es el día. Después de varios retrasos consecutivos, hoy miércoles 21 de febrero está previsto que SpaceX lance finalmente el satélite español PAZ. Este será operado por la empresa española Hisdesat por encargo del gobierno, y de su seguimiento desde tierra se encargará el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Desde el principio se le ha considerado como un satélite espía, aunque también tendrá aplicaciones científicas y civiles. Su misión principal será la de vigilar y cartografiar la tierra, pero también incluye un experimento para mejorar las predicciones de los comportamientos atmosféricos extremos. Si quieres ver el lanzamiento, aquí te explicamos dónde y cuándo puedes hacerlo.

Falcon 9 and PAZ are vertical on Space Launch Complex 4E at Vandenberg Air Force Base in California. Weather is 90% favorable for tomorrow's launch at 6:17 a.m. PST, 14:17 UTC. pic.twitter.com/bL1VjHmIhV