El recuerdo con mensaje incluido que dejó Charles Duke en la Luna hace 45 años

A principios de este año nos dejaba Eugene Cernan, el último ser humano que pisó la Luna. Este astronauta grabó en el suelo lunar las iniciales de su hija, "TDC", que con la ausencia de erosión allí quedarían por mucho tiempo, pero no fue el único que dejó un recuerdo para la posteridad: Charles Duke dejó una fotografía de toda su familia en la Luna.

Con todas las misiones tripuladas que alunizaron y hubo exploración en el terreno, un total de 12 seres humanos pisaron el satélite terrestre. Charlie Duke es uno de los seis que quedan vivos y del que se sabe que dejó algún recuerdo, aprovechando las condiciones de la Luna (sin lluvias y otros fenómenos que podrían eliminarlos) para que éste quedase para siempre allí (en teoría).

Donde caben tres, caben siete

Quizás los nombres que calaron más en el momento y a posteriori fueron los de Armstrong, Collins y Aldrin (de la misión Apolo 11 en julio de 1969) al ser los primeros seres humanos que pisaban la Luna. Pero la bandera estadounidense no iba a ser ni mucho menos lo único que los astronautas dejasen en la superficie lunar como muestra de su presencia y, en estos casos, también de cariño.

Duke trabajando en la superficie lunar.

Duke viajaba al satélite el 20 de abril de 1972 en** la misión Apolo 16**. Evidentemente no iban a ser los primeros en ir y pisarla, pero Charlie sí fue el ser humano más joven que andaba por la Luna a sus 36 años, en el cohete Saturn V que despegaba desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, donde había estado preparándose para la misión mientras su esposa e hijos permanecían en su hogar en Houston.

Justo esta separación durante el tiempo de preparación de la misión y su realización fue el detonante de la idea de Duke para su recuerdo especial. En ese momento sus hijos tenían 5 y 7 años (Thomas y Charles Duke III, respectivamente) y según contaba a Business Insider la idea de la foto fue para motivarles e intentar contagiarles el entusiasmo de lo que aquello suponía.

Para contagiar la emoción a los niños sobre lo que papá iba a hacer, dije "¿Queréis venir todos a la Luna conmigo? Podemos coger una foto de la familia y así todos vamos allí."

De ese modo, el retrato familiar atravesó la exosfera con los tripulantes de la misión y fue colocado en la superficie lunar, envuelto en plástico y con la inscripción "Ésta es la familia del astronauta Charlie Duke del planeta Tierra, que alunizó el 20 de abril de 1972". Dorothy, Thomas y Charles III pisaron la Luna a su manera con su marido/padre, y el astronauta dejó algo más que sus huellas.

La foto envuelta en un film de polietileno. De izquierda a derecha: Charles Duke III, Charlie Duke, Thomas y Dorothy.

El paso del ser humano por la Luna se mide en toneladas

La foto de Duke queda como algo muy entrañable que posa (o posó) en la desértica y gris superficie lunar, pero no es ni mucho menos el único recuerdo físico que la exploración por parte del ser humano ha ido dejando en las sucesivas misiones. De hecho, en The Atlantic recopilaron todo lo que quedó tras ellas, siendo unas 180 toneladas de materiales entre las propias naves (módulos, rovers, etc.), banderas, botas, bolsas de deposiciones, revistas, herramientas e incluso pelotas de golf.

Restos visibles de la misión Apolo 17 en su ligar de alunizaje. (Fuente: NASA

¿Sigue la foto ahí? En ese artículo veíamos que en las fotografías que tomó el Lunar Reconnaissance Orbiter sí se percibían los restos de la misión Apolo 17, pudiendo identificar incluso la bandera. Pero en este caso hablamos de una foto de hace más de 40 años.

Si bien se considera que la Luna carece de atmósfera, la poca concentración de gases que hay en su superficie se debe a varios fenómenos entre ellos el viento solar, las colisiones de micrometeoritos o la luz del Sol. Pero lo que hace sospechar a Duke que la foto podría haberse dañado es sobre todo la temperatura que alcanza la superficie del satélite, ya que según explicaba a BI el área donde aterrizaron supera cada mes los 200ºC, quedando por debajo de los 0 grados cada noche.

Tras 43 años [...] el film de polietileno no habrá resistido demasiado bien esas temperaturas. Parecía estar bien cuando lo dejé, pero no lo he vuelto a ver e imagino que se habrá difuminado a estas alturas.

Tras haber pasado casi 50 años desde aquel viaje y teniendo en cuenta además las dimensiones de la foto, es prácticamente imposible determinar si la foto sigue ahí y las condiciones en las que pudiese encontrarse. Está claro que la intención aquí es lo que cuenta y que Duke finalmente "se llevó" a su familia a la Luna, pero lo que también llama la atención es el hecho de que el astronauta dejase ese mensaje en la foto, como esperando que alguien lo pudiese leer en algún momento. ¿Quién esperabas que lo leyese, Duke?

Imagen | Reddit