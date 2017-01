Sólo quedan seis de los 12 hombres que han ido a la Luna: muere el último en haberla pisado, Eugene A. Cernan

Pese a las teorías de conspiración, sólo 12 hombres han pisado la Luna, todos estadounidenses y todos pertenecientes a las misiones Apollo de la NASA. Hoy se ha ido uno de esos hombres, Eugene (Gene) A. Cernan ha muerto a los 81 años de edad.

El comandante del Apollo 17 en 1972, Gene Cernan, posee el título del último hombre en haber pisado la superficie lunar, además de que fue la última misión lunar y uno de los vuelos finales de la misión Apollo.

Curiosamente, después del alunizaje del módulo 'Challenger', Gene Cernan se convertiría en el undécimo astronauta en pisar la superficie de la Luna, ya que posteriormente Jack Schmitt, el piloto del módulo lunar, sería el duodécimo. Pero debido a que el comandante Cernan subió al final al módulo, se le designó como el último que puso un pie en la Luna.

Han pasado casi 45 años y el hombre no ha regresado a la Luna, al menos no en misiones tripuladas. Gene Cernan comenzó su carrera en la NASA en 1963 y realizó su primer viaje como parte de la misión Gemini IX en 1966. Para 1969 formó parte de misión Apollo 10 como piloto del módulo lunar, hasta que en diciembre de 1972 recibió el titulo de comandante para la misión Apollo 17, la última misión tripulada a la Luna de los Estados Unidos.

Cernan también formó parte de la Marina de los Estados Unidos, de al cual se retiró después de 20 años de servicio en 1976, año en el que también dejó la NASA. Para despedirse, sus declaraciones no fueron tan famosas como las de Neil Armstrong, pero hoy cobran un nuevo significado:

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C