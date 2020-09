Descubren evidencias de tres lagos más en Marte, escondidos debajo de la superficie del planeta

A principios de 2018 la NASA anunció que el Mars Reconnaissance Orbiter había descubierto evidencias de agua en Marte. La encontrada en aquella ocasión sin embargo no es la única reserva en el planeta vecino. Los científicos han descubierto ahora evidencias de tres enormes lagos subterráneos extra que podrían albergar agua en un planeta aparentemente no tan seco e inhabitable como creíamos.

En una investigación publicada en Nature se ha detallado este descubrimiento realizado gracias a datos recogidos por el Mars Express de la Agencia Espacial Europea. Dichos datos sugieren que alrededor del lago principal descubierto en 2018 hay en realidad tres más con un tamaño menor. Esto en cierto modo también confirma el hallazgo inicial de 2018.

Siete años observando el polo sur de Marte

Los investigadores utilizaron un total de 134 observaciones realizadas por el Mars Express entre 2012 y 2019. Estas observaciones se realizan desde la órbita de Marte y utilizando un radar especial capaz de "ver" más allá de la superficie. De un modo similar al que se utilizan en la Tierra para descubrir restos arqueológicos como monumentos mayas o el anillo alrededor de Stonehenge. El MARSIS (el sistema de radar usado) sondeó la región polar del sur de Marte para entender mejor qué escondía en su interior.

Según cómo y cuánto refleje de vuelta la onda enviada por el radar los científicos pueden determinar qué tipo de material hay ahí. Por ejemplo, si el reflejo es más fuerte significa que hay hielo o hasta agua líquida, si por el contrario apenas hay reflectividad significa que se trata de roca. Estos datos han dado a entender que hay un total de tres lagos más alrededor del principal descubierto anteriormente.

El lago principal y el más grande de todos podría tener más de 30 kilómetros de ancho. Los otros apenas tendrían unos kilómetros de anchura. Sin embargo, todos juntos se extienden en una superficie de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados según los investigadores.

La presencia de un lago subterráneo que a priori protege el entorno de la radiación y las condiciones extremas podría ser sinónimo de vida. Un ejemplo práctico lo tenemos con el lago Vostok aquí en la Tierra y enterrado bajo la superficie de la Antártida. Sin embargo, no ha sido posible asegurar al 100% de que lo que refleja el radar es agua y no otros materiales como por ejemplo lodo. También hay que tener en cuenta que no conocemos la composición de este agua, podría tener algún tipo de elemento que imposibilite la vida de cualquier tipo.

En los próximos años seguramente sepamos más acerca de esto gracias a las diferentes misiones que se están llevando a cabo para explorar Marte. Tenemos a la misión china Tianwen-1 que colocará un rover en febrero de 2021 y el Perseverance de la NASA que también busca aterrizar en el planeta. Pero además Emiratos Árabes ha enviado una sonda también y para 2024 Japón espera poder tomar fotografías en resolución 8K del Planeta Rojo.

