China lanza con éxito su misión Tianwen-1, con la que quiere ser el segundo país en aterrizar en Marte

Hace unas horas, China ha conseguido lanzar con éxito la misión Tianwen-1, con la que el país asiático pretende orbitar, aterrizar y explorar Marte a partir de febrero de 2021. Así, hablamos de una travesía de aproximadamente seis o siete meses, que, de tener éxito, hará que China se convierta en el segundo país que consigue aterrizar en Marte, tras Estados Unidos.

Para el lanzamiento en las instalaciones espaciales de Wechang, provincia de Hainan, se ha utilizado el cohete Larga Marcha-5, que es el vehículo de lanzamiento más grande del que dispone China y que se ha usado cuatro veces. La sonda la componen un orbitador y un rover que será el encargado de explorar el planeta rojo, en el que puede penetrar más de 10 metros.

El nombre de la misión viene de un poema escrito por el poeta Qu Yuan sobre los años 340 a.c y 278 a.C, y en español se traduce como "preguntas al cielo".

Qué se espera de Tianwen-1

Una vez la sonda llegue a la órbita de Marte en febrero, si se cumple lo esperado, la idea es que orbite alrededor del planeta entre dos y tres meses. Tras ello, si todo sale como lo previsto, el rover aterrizará para comenzar a moverse por la superficie del planeta.

Como parte de la habitual carencia de información en lo que respecta a China, no se conocen demasiados detalles de la misión, aunque la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) ha explicado que el nombre tiene que ver con la búsqueda de la verdad a través de la ciencia.

Según recoge Reuters, Liu Tongjie, portavoz de la misióm, ha contado antes de su lanzamiento que al acercarse a Marte, "decelerar es un momento crítico. Si el proceso de desaceleración no es correcto, o si la precisión del vuelo no es suficiente, la sonda no será capturada por Marte". El portavoz ha expresado optimismo en que esto se conseguirá, y de ser así, China será el primer país en lograr aterrizar en Marte en el primer intento.

En Tianwen-1, el rover, potenciado por luz solar, va equipado con una cámara de alta resolución comparable a la HiRise que la NASA ya utiliza en el orbitador Reconnaissance en Marte. También llevará una cámara de resolución media, un radar subterráneo, un espectómetro de mineralogía, un analizador de partículas neutral y un energético y un magnetométro.

Con todo ello, junto a un radar de penetración y una cámara multiespectral, podrá tomar fotografías y analizar a fondo las condiciones del terreno de Marte, su clima y elementos como su gravedad.

Marte es el objetivo de una nueva carrera aeroespacial

La conquista tripulada de Marte es una de las noticias que se espera en esta primera mitad de siglo XXI. Sin embargo, antes de que llegue, son varios los proyectos de lanzamientos no tripulados que tienen al planeta rojo en el radar. Se están realizando ahora porque cada dos años es el momento ideal por la posición de la Tierra y Marte. Si algo falla, habrá que esperar dos años más. Esto es lo que le ha pasado a la ESA al retrasar ExoMars 2020 a causa del coronavirus. Tendrá que esperar a 2022.

Emiratos Árabes lanzó el domingo con éxito su misión Mars Hope, la primera que consigue emprender una nación árabe. A lo largo de un año marciano, su objetivo es obtener una foto completa del clima de Marte, del cual se quieren contestar preguntas sobre la dinámica atmosférica.

Por su parte, la NASA cuenta con Mars 2020, con fecha prevista de lanzamiento para dentro de siete días, el 30 de julio. Llevará el rover Perseverance, que trabajará sobre lo ya descubierto durante muchos años por Curiosity. En este sentido, más allá de buscar si Marte pudo haber sido habitable, Perseverance analizará si Marte tiene huellas de vida pasada.