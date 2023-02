Yahoo va a despedir a 1.600 trabajadores. Lo sorprendente, sin embargo, es que siga ganando miles de millones al año

Pocos nombres hay en la breve pero intensa historia de Internet que puedan competir con el de “Yahoo!” Durante un tiempo señoreó en la Red convertida en una compañía que parecía capaz de (casi) todo, vio subir su valor como la espuma y se convirtió en una de las marcas más populares de las Big Tech. Nada mal para una empresa lanzada en 1994 por dos estudiantes de la Universidad de Standford que acabó convirtiéndose en protagonista de la burbuja de las puntocom. Aquello queda lejos, sin embargo. La última vez que su nombre saltó a los titulares, hace solo unos días, fue para anunciar el despido del 20% de su plantilla.

Lo que sorprendió a algunos, sin embargo, no fue la cifra o su alcance, sino que Yahoo siga sumando miles de empleos y millones de dólares en ingresos.

Un (otro) tijeretazo de plantilla. Esa es la última noticia de calado protagonizada por Yahoo! Hace días Axios avanzaba que la compañía prevé despedir a cerca del 20% de su personal, una decisión que afectará a más de la mitad de los trabajadores de su área de tecnología publicitaria. En la práctica se traduce en más de 1.600 trabajadores, con lo que, según las cifras desgranadas por la web de noticias, la empresa sumaría cerca de 8.000 empleados en total.

La noticia no es especialmente llamativa. El tijeretazo de Yahoo queda muy lejos del que han ido anunciando a lo largo de los últimos meses otras multinacionales del Big Tech, como Meta, Microsoft, Amazon o Dell. Es más, el CEO de la empresa, Jim Lanzone, asegura que el ajuste tiene más que ver con un cambio de estrategia en la unidad de publicidad de Yahoo for Business que con problemas económicos. Su objetivo pasaría por centrarse en otros frentes más rentables, aunque, eso sí, la compañía no saldrá plenamente del negocio de la tecnología publicitaria.

Jim Lanzone, director ejecutivo de Yahoo.

¿Y cómo le va a la compañía? A finales de 2022 Axios aseguraba que Yahoo genera anualmente cerca de 8.000 millones de dólares en ingresos GAAP, que es el estándar de información financiera de Estados Unidos. En 2020 habría registrado unos 7.100 millones. La firma asegura que llega a casi 900 millones de personas repartidas por el mundo, "acercándolos al correo, finanzas, deportes y noticias".

"Para los socios, Yahoo ofrece una plataforma completa para que las empresas amplifiquen su crecimiento e impulsen conexiones más significativas a través de publicidad, las búsquedas y los medios de comunicación", destaca la compañía. En enero anunció un acuerdo comercial de tres décadas con Taboola —una firma del sector publicitario— con el propósito de crear "una oferta líder para anunciantes, editores y comerciantes" en la web. Según sus cálculos, la asociación generará alrededor de 1.000 millones de dólares en ingresos anuales.

Pero... ¿Es este el Yahoo de los 90? A lo largo de las últimas décadas la compañía lanzada en los 90 por Yerry Yang y David Filo ha pasado por cambios importantes. Quizás los dos mayores de todos se dieron en 2017 y 2021, en ambos casos por operaciones de venta. En 2017 Verizon compró Yahoo! por unos 4.500 millones de dólares, lo que supuso el fin de su historia como firma independiente. El acuerdo, eso sí, no incluía sus participaciones en Yahoo! Japón ni el gigante del comercio electrónico Alibaba. Años después, la operadora estadounidense vendía Yahoo y AOL a Apollo Global Management por 5.000 millones de dólares.

Poco después de que se cerrase la operación, Jim Lanzone, antiguo CEO de Tinder, se convertía en el jefe de Yahoo, tomando el relevo de Guru Gowrappan. Su crónica de las últimas décadas es bastante más compleja y conecta con otras firmas, como Altaba, sociedad de inversión que en 2019, publicaba el diario Cinco Días, estaba en liquidación para abonar lo que debía por su participación en Alibaba. También destaca Yahoo! Japan, firma nipona con sede en Tokio. Hace poco Japan Times avanzaba que la sociedad ZHoldings se fusionará con la aplicación de mensajaría Line y la propia Yahoo! Japan, ambas subsidiarias suyas, en marzo de 2024.

¿Qué ofrece la compañía? En su web corporativa, Yahoo Inc desgrana sus diferentes marcas, entre las que se incluyen Yahoo!, Yahoo! Sports, Yahoo! Life, AOL y una amplia gama de medios, incluidos TechCrunch, Engadget, Autoblog o Rivals. También publicita sus soluciones comerciales, con servicios para empresas, tecnología publicitaria o búsquedas. La compañía presume en su portal de unos 540 millones de perfiles de usuarios únicos y más de 200 socios globales.

Una historia compleja a las espaldas. Además de ser pionero de la Red, o precisamente por esa condición, Yahoo! tiene a sus espaldas una historia compleja que explica en gran medida los cambios decisivos que experimentó en 2017 y 2021. Su crónica ha estado marcada por decisiones que a la postre, y con la perspectiva que dan las décadas, se han revelado mejorables o directamente erróneas.

Entre las principales destaca no haber comprado Google por 1.000 millones, no poner más carne en el asador para hacerse con Facebook, la falta de puntería con los CEOs, rechazar la oferta de Microsoft o no aprovechar la compra de Flickr.

Imagen de portada: Neon Tommy (Flickr)