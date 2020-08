Universidad Google: por 300 dólares y en seis meses obtendrás un certificado que ellos equiparan al de una carrera universitaria

¿Para qué estudiar durante (al menos) cuatro años cuando según Google te puedes sacar un título que es equivalente a eso en unos meses?

Esa es la singular nueva iniciativa de la compañía, que ha creado una serie de cursos en áreas muy específicas que por unos 300 dólares permitirán obtener un certificado que sus responsables "tratarán como el equivalente de un título universitario en carreras de cuatro años" en puestos en el ámbito de la certificación.

La formación online lleva tiempo planteando una interesante alternativa o complemento a la formación presencial, y la pandemia de COVID-19 ha hecho aún más patente el interés por ese tipo de soluciones.

In our own hiring, we will now treat these new career certificates as the equivalent of a four-year degree for related roles.