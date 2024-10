El "teatro de la productividad" está desatado: el 37% de los jefes solo aparenta ser productivo

La sombra de los despidos masivos y el incremento de la monitorización de la productividad de empleados han cambiado la realidad de la productividad en las empresas, según revela una encuesta realizada por el portal de análisis de datos Visier.

Los datos de Visier ponen de manifiesto la creación del denominado "teatro de la productividad", en el que los empleados prefieren afrontar tareas que les hacen parecer más ocupados y productivos en sus jornadas, dejando de lado aquellas tareas de fondo que realmente son importantes para la empresa. Los empleados no son los únicos que están participando esa "farsa de la productividad", los jefes también se han apuntado al juego.

¡Que empiece la función! Los analistas de Visier aseguran que el teatro de la productividad se da como consecuencia de la presión que reciben los empleados para ser más productivos. Descubrieron que, en lugar de hacer incrementar el número de tareas, los empleados se esforzaron más en "parecer ocupados", sin tener en cuenta si esa tarea era relevante o no para la empresa. Lo importante era que fuera visible.

El problema es que el "teatro de la productividad" se ha convertido en una realidad preocupante en 2024, incluso cuando los días de teletrabajo se han reducido y se incrementa el trabajo presencial en las oficinas.

Ni el jefe se libra. Un estudio de la consultora de RRHH BambooHR reveló que más del 79% de los empleados con jornada presencial en oficinas, y el 88% de los teletrabajadores, admiten recurrir a este tipo de estrategias para parecer productivos.

Entre el reparto de actores del teatro de la productividad también se encuentran los jefes. Una encuesta de la plataforma de recursos humanos Workhuman, mostraba que el 37% de los gerentes y el 38% de los directivos también admitían fingir su productividad, en comparación con el 32% de sus empleados que admitían hacer tareas "de cara a la galería".

El teatro de la productividad y la cultura tóxica del trabajo. Hacer tareas solo por el hecho de parecer más ocupados afecta de forma negativa a la productividad real de las empresas. El estudio de Workhuman destaca que el 48%de los gerentes reconocen que fingir estar ocupado es una práctica habitual en sus equipos.

El agotamiento laboral (o burnout), la búsqueda del equilibrio entre vida personal y laboral y el liderazgo tóxico aparecen entre las principales razones para comenzar a interpretar un papel protagonista en el teatro de la productividad. Más del 50% de los trabajadores encuestados por Workhuman aseguran sentirse presionados a permanecer siempre disponibles para responder inmediatamente a mensajes y correos, incluso fuera de su horario, lo que contribuye a un clima de estrés constante.

Promover la confianza desde el liderazgo. Los autores de la encuesta de Workhuman destacan la importancia de los gerentes y la cultura de empresa para acabar con esta falsa productividad. "Los gerentes están en posición de promover una cultura en el lugar de trabajo que permita a los empleados ser humanos y decir cuándo están luchando, no recurrir a la productividad figurativa", destaca Meisha-ann Martin, directora sénior de análisis e investigación de personas de Workhuman en las conclusiones de su estudio.

Según sus autores, promover la desconexión digital y visualizar los descansos como algo positivo produce un incremento en la satisfacción de los empleados, en su compromiso y, por tanto, también repercute en un incremento en la productividad real. Algo que corrobora el informe Out of Office Culture Report elaborado por la consultora The Harris Poll.

"Las personas revitalizadas y comprometidas que regresan al trabajo después de descansar lograrán mejores resultados y un mejor bienestar que aquellas que permanecen en silencio y en línea", recuerda Martin.

En Xataka | "Vacaciones silenciosas": el 40% de millennials y Gen Z ha usado el teletrabajo para descansar sin permiso, según un estudio

Imagen | Unsplash (Arlington Research)