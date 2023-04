Sundar Pichai da un mensaje a los inversores: Bard en el buscador de Google no será una amenaza para el negocio publicitario

No es ningún secreto que la publicidad es el negocio que impulsa a Alphabet. La mayor parte de los ingresos del gigante de Mountain View provienen de Google Ads, un sistema avanzado alimentado por algoritmos que se encarga de mostrar anuncios relacionados a las búsquedas que hacen los usuarios y que, además, ofrece una plataforma para que los anunciantes puedan configurar el más mínimo detalle de sus campañas.

Este modelo ha ido perfeccionándose con el paso de los años y en la actualidad está muy bien afinado, pero tiene un problema: está intrínsecamente relacionado a la experiencia de búsqueda tradicional, pero los usuarios ya no siempre buscan en Google, sino que también lo hacen en TikTok y, como no, en propuestas Bing Chat. Esto ha planteado un enorme dilema en la compañía, que se prepara para hacer cambios.

Bard llegará al buscador, pero no como una amenaza para la publicidad

La compañía dirigida por Sundar Pichai está preparándose para poner en marcha a nivel general uno de los cambios más importantes que haya realizado en la última década. La llegada de Bard al buscador, es decir, del bot conversacional impulsado por inteligencia artificial. Se trata de una nueva forma en la que los usuarios podrán en encontrar lo que buscan, al menos esa es la idea, pero también es un desafío para el negocio publicitario de Alphabet.

Algunas de las preguntas que estaban sobre la mesa es qué movimientos harían los de Mountain View para que sus ingresos por publicidad no disminuyeran con la llegada de Bard al buscador. En el caso de Microsoft, la respuesta ha sido sencilla: incluir en las conversaciones fuentes consideradas como publicidad. Los de Redmond, incluso, irán más allá al poner enlaces que llevarán como destino al proveedor de cierto contenido.

En Alphabet no está claro cuál será la metodología que pondrán en marcha, pero Pichai ha dicho en una entrevista con The Wall Street Journal que la integración de Bard en el buscador de Google no se traducirá en una amenaza para el negocio publicitario de la compañía. Al contrario, el ejecutivo se muestra optimista con los cambios que se avecinan. “El espacio de oportunidades, en todo caso, es más grande que antes”.

El máximo responsable de Alphabet también asegura que están probando “varios productos de búsqueda nuevos” y que continuarán mejorando Bard con nuevos modelos de inteligencia artificial. Para ello, Google Brain y DeepMind, las dos subsidiarias del conglomerado que trabajan en proyectos de IA, empezarán a trabajar juntas para desarrollar la tecnología de los futuros productos de Google. Eso sí, de momento no sabemos cuándo llegarán.

Imágenes: Google | Christopher Burns | Wikimedia Commons

