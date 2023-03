Bing con ChatGPT se va a llenar de publicidad: Microsoft nos devuelve a la vieja condena de los buscadores

Nos preguntábamos si ChatGPT revolucionaría el mundo de los buscadores, pero parece que las cosas no cambiarán tanto como habríamos podido pensar. Sobre todo porque Microsoft ha anunciado que está experimentando con la introducción de anuncios publicitarios en su servicio Bing con ChatGPT.

Ya había anuncios en Bing con ChatGPT. Cuando Microsoft lanzó Bing con ChatGPT hace dos meses, lo hizo con dos novedades importantes con respecto al ChatGPT que conocíamos. La primera, que estaba actualizado en tiempo real y era capaz de buscar en internet. La segunda, que incluía fuentes en las que basaba su información. Algunas de esas fuentes podían ser consideradas como publicidad y Microsoft así lo reconoció desde el principio —de hecho pronto entabló conversaciones con los anunciantes—, pero la cosa va a más.

Más enlaces al proveedor de contenido. En un post publicado ayer, Microsoft explicaba cómo quieren "llevar más tráfico y valor a los proveedores de contenido desde el nuevo Bing". Para ello habrá enlaces en los chats con Bing en los que al hacer hover se mostrarán más enlaces e información de forma que Bing puede llevar más tráfico al sitio web del proveedor de contenido.

Y anuncios con reparto de beneficios. También se habla del programa Microsoft Start, que permitirá que se incluyan "capturas enriquecidas de contenido" al lado de la respuesta, lo que hará que en Microsoft "compartan los ingresos publicitarios con el partner". También están pensando en "colocar anuncios en la experiencia del chat para compartir los ingresos publicitarios con los partners cuyos contenidos contribuyeron a la respuesta en el chat".

