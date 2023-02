Guerra abierta por el buscador del futuro: por qué Google y Microsoft se han obsesionado con ChatGPT

Los buscadores web no han cambiado mucho en las últimas dos décadas. En 2023 eso va a cambiar: la irrupción de ChatGPT y de los chatbots conversacionales creados con motores de inteligencia artificial ha planteado toda una revolución. Una que no se quieren perder las grandes tecnológicas, aunque las hay con más prisa... y con menos (o ninguna).

Qué está pasando. La aparición de ChatGPT hizo que nos diéramos cuenta del potencial de este motor de inteligencia artificial conversacional. Su lenguaje natural y su forma de responder a todo tipo de preguntas acaba siendo tan atractivo que lo vimos como un potencial 'Google killer'. ChatGPT tiene limitaciones importantes para ser una alternativa real, pero varias pequeñas y grandes empresas llevan ya tiempo trabajando en resolverlas.

Google y su "código rojo". La propia empresa de Mountain View tuvo claro desde el primer momento que ChatGPT podía cambiarlo todo. Aunque la firma tenía LaMDA para enfrentarse a ChatGPT, prefirió no sacarlo del laboratorio para no dañar su reputación. Sin embargo, poco después activó un "código rojo" para lanzar cuanto antes su propia alternativa a ChatGPT, y tras los rumores previos ayer presentó Bard, su propia IA conversacional que estará disponible en unas semanas.

Bing's ChatGPT integration just appeared for me. Replaces the search bar with a composer for natural-language questions pic.twitter.com/NxZ0k9O92C