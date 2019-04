Tras su renuncia como CEO de Google, Eric Schmidt anuncia que también dejará el consejo de Alphabet tras 18 años en el puesto

En diciembre de 2017, Eric Schmidt presentó su renuncia como CEO de Alphabet (antes Google), un puesto en el que estuvo 10 años, más otros siete como presidente ejecutivo del consejo, el cual sirvió para dar vida y moldear la enorme compañía que conocemos hoy día. Tras aquella decisión, Schmidt se integró como miembro regular del consejo, un puesto que hoy confirma dejará en junio tras 18 años.

Eric Schmidt, el primer multimillonario que forma parte de una compañía de la que él ni un familiar es fundador, fue una pieza primordial para Google y ahora también decide apartarse del consejo, esto en medio de una serie de acusaciones de encubrimientos de conductas sexuales y problemas internos en la compañía.

Eric Schmidt se incorporó a Google en 2001 como CEO de la compañía. En 2011, Larry Page lo reemplazó como CEO y Schmidt se convirtió en presidente ejecutivo del consejo. Para agosto de 2015, llega la reestructura de Google para dar vida a Alphabet, donde Schmidt mantiene su cargo de presidente del consejo, cargo al que renunció en diciembre de 2017 para permanecer como miembro regular, puesto que también dejará a partir de junio de este año.

Los rumores apuntan a que la salida definitiva de Schmidt surge a partir de acusaciones por encubrimiento de conductas sexuales en el interior de la compañía. Un tema que explotó cuando el New York Times dio a conocer que la salida de Andy Rubin representó un acuerdo de 150 millones de dólares, para que Rubin renunciará voluntariamente en medio de una investigación sobre conducta sexual inapropiada.

Posterior a eso, surgieron más casos y denuncias por acoso sexual, lo que llevó a aquella enorme protesta de empleados de Google en todo el mundo, #GoogleWalkout. En todas estas demandas, que abarcan acusaciones a múltiples ejecutivos, Schmidt aparece como responsable de encubrir estas acciones.

Adicional a esto, Schmidt se va en medio de problemas para la compañías en torno a la privacidad y la ética dentro del desarrollo de inteligencia artificial para sectores militares, así como posibles negocios con China.

Por su parte, Schmidt sólo mencionó que dejará Alphablet para "ayudar a que la próxima generación de talentos crezca", mientras se dedica de lleno a la educación y su fundación filantrópica.

After 18 years of board mtgs, I'm following coach Bill Campbell's legacy & helping the next generation of talent to serve. Thanks to Larry, Sergey & all my BOD colleagues! Onward for me as Technical Advisor to coach Alphabet and Google businesses/tech, plus…..