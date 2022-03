Si Shenzhen estornuda, Apple se constipa: los confinamientos de China ponen en jaque de nuevo a la industria tecnológica

Ante el auge de contagios, China ha decidido imponer un 'lockdown' de una semana en Shenzhen, una de las capitales mundiales de la electrónica. Un cierre que afecta directamente a decenas de fábricas, algunas de ellas tan importantes como la de Foxconn, proveedor de fabricantes como Apple, Volkswagen o Toyota. Si hace justo un mes desde Foxconn eran optimistas y anticiparon el final de la escasez global de chips, la Covid-19 vuelve a preocupar a toda la industria tecnológica.

Foxconn se detiene y afecta directamente a Apple. "Las operaciones de Foxconn en Shenzhen han sido suspendidas desde el pasado 14 de marzo, siguiendo la política local frente a la Covid-19", explican desde Foxconn en un comunicado. Foxconn es el mayor proveedor de Apple y ensamblador de iPhones, iPads y Macs.

Afortunadamente, no toda la producción de Foxconn en China está en Shenzhen. El 50% se produce en la provincia de Henan. Gracias a esto, desde Foxconn aseguran que van a "diversificar su producción para minimizar el impacto potencial".

El iPhone 14 puede ser el primer damnificado... Los últimos rumores sobre el iPhone 14 apuntan un cambio histórico: únicamente los modelos Pro llevarían el nuevo procesador Apple A16. Los iPhone 14 normales mantendrían el chip A15 Bionic, en lo que supondría una diferenciación que hasta ahora no existía.

...de una Apple que puede subir notablemente sus precios. El analista Ming-Chi Kuo apunta que no hay muchos motivos para ser optimistas de cara a 2022 y que está habiendo una reducción en la producción. El hecho de que Apple pudiera optar por incorporar el A16 solo en los modelos Pro también puede entenderse como una manera de ampliar márgenes y subir precios. Una manera de compensar la falta de componentes.

Looks like the supply chain crisis is finally catching up to Apple. I think this is why they’re pivoting to more expensive products. It’s why I think they’re putting the A15 into regular iPhone 14 models. Saving profit margins. Pro models with A16 will be $100 more expensive. https://t.co/V04w8wrUcr