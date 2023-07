El secreto del éxito de Jeff Bezos: el jefe siempre tiene que hablar el último en las reuniones

Ser el jefe de una gran compañía tecnológica no es algo sencillo y bien lo saben sus colaboradores directos. Se necesita bastante talento y mano izquierda para lidiar con colaboradores, empleados y responsables que, al fin y al cabo, son los que hacen avanzar a la compañía.

Es de sobras conocida la regla de las dos pizzas Jeff Bezos para conseguir que las reuniones sean lo más productivas posible, pero tal vez no haya trascendido tanto otro de los secretos del magnate del e-commerce: ser el último en hablar en esas reuniones.

Bezos, un maestro en el arte de reunirse

Levantar un imperio como Amazon no debe ser una tarea sencilla. Por ello su fundador Jeff Bezos parece haber desarrollado una habilidad especial para exprimir al máximo el potencial de las reuniones con sus empleados.

Su actual pareja, Lauren Sánchez, fundadora de la compañía de grabación filmación aérea Black Ops Aviation aseguraba en una entrevista en The Wall Street Journal que compartir la vida con Jeff Bezos era una constante clase magistral sobre cómo gestionar una empresa.

La empresaria ha comentado que a diario mantiene muchas reuniones con su equipo, y ella siempre tomaba la iniciativa en las reuniones hasta que un día, Bezos le dio una de las claves para que una reunión sea realmente útil: “No, no, no. Tú eres la jefa. Tú debes hablar la última. Dejas que todos los demás hablen y expongan sus puntos de vista, para que no se dejen influir por tu opinión”.

De ese modo, Jeff Bezos se asegura de obtener de sus colaboradores su opinión real sobre el tema, y después, ya con toda la información y los distintos puntos de vista, tomar la decisión adecuada.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, también confesó en una entrevista preferir escuchar a sus subordinados antes de exponer su opinión para conocer todos los datos y puntos de vista de su equipo.

Jack Dorsey, fundador de Twitter, pedía las opiniones por escrito

La estrategia de Bezos de dejar hablar a sus colaboradores en las reuniones tiene otras versiones. “Otra cosa que me enseñó Jeff es: si vas a tener una reunión, haz que la persona que dirige la reunión escriba un documento sobre lo que se va a discutir y por qué. Y no puede tener más de seis páginas”, explicaba Sánchez en su entrevista.

Esta es una estrategia que Bezos aplicó en Amazon prohibiendo las presentaciones de PowerPoint para sustituirlos por memorandos estructurados para sus reuniones. Estos memorandos eran de obligada lectura previa a la reunión, de forma que cuando se acudía a ella todos los miembros contaban con toda la información y se podían concentrar en aportar soluciones.

El fundador de Twitter reconocía que, en sus reuniones, sus empleados escribían sus opiniones e ideas sobre el motivo que se va a tratar en la reunión en un documento de Google que se leía y comentaba durante la misma.

De ese modo, cada empleado podía desarrollar su opinión de una forma más estructurada y clara, y Dorsey obtenía la información que necesitaba sin que ninguno de sus empleados se sintiera coartado por discrepar con el jefe.

Otra de las obsesiones del fundador de Amazon es conseguir que las reuniones duren el menor tiempo posible. De ahí surge la técnica de las dos pizzas, procurando que a las reuniones asistan el menor número de personas posible para que no se alarguen en exceso.

Según un estudio llevado a cabo por Microsoft, el cerebro humano necesita descansos frecuentes para conseguir un rendimiento óptimo y evitar un exceso de estrés, por lo que las personas que soportan reuniones de varias horas tienden a desconectar y su atención cae en picado por lo que al final la reunión no será plenamente productiva.

Imagen | Daniel Oberhaus