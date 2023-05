Los orígenes de Bezos están en un pueblo vallisoletano de 500 habitantes. Y tenían un proyecto para él

Villafrechós es un pueblo de la provincia de Valladolid no demasiado conocido. Apenas supera el medio centenar de habitantes y un paseo virtual por sus calles (gracias, Street View) hace entender que es un pueblo, ante todo, sencillo. En las antípodas de la vida del, en este momento, tercera persona más rica del mundo: Jeff Bezos. Pese a que en Villafrechós están sus orígenes.

En esta localidad, a 50 kilómetros de la capital de la provincia, nació su abuelo paterno, Salvador Bezos, que venía de una familia acomodada que llegó a esta villa a principios del siglo XVIII, según los registros señalados por El Independiente. Varias generaciones después, Salvador tuvo que emigrar a Cuba cuando llegaron las vacas flacas. Eso fue a principios del siglo XX, según explicó El País.

Allí tuvo a su hijo, Miguel Ángel Bezos, quien conoció a Jacklyn Gise, madre biológica de Jeff, y se casó con ella, convirtiéndose en su padre adoptivo. En ese momento, Jeff tenía cuatro años y recibió el apellido de origen castellano. Luego, la familia se mudó al sur de Estados Unidos y allí creció quien acabó fundando Amazon.

En Villafrechós no solo son más que conscientes de que en sus calles están las raíces del también propietario de Blue Origin o el Washington Post entre otros, sino que también recibieron su visita. Fue en 2011, sin aviso previo, y con siete guardaespaldas. Comieron en el restaurante 'El Baluarte', ya cerrado; visitaron el cementerio y buscaron vecinos apellidados Bezos para buscar posibles líneas de parentesco.

Un par de años más tarde, Miguel Ángel Bezos regresó a Valladolid para que José Ignacio Wert, entonces ministro de educación, le condecorase con la Gran Cruz de Alfonso X como reconocimiento a su labor con la Bezos Family Foundation y "su aportación a la calidad educativa". No ha vuelto a haber visitas familiares.

En Villafrechós, según recogió El Periódico, hay vecinos que comparten apellido con Bezos que dicen ser parientes, directos o lejanos, del empresario, sin poder proporcionar pruebas que lo corroboren, más allá de compartir sobrenombre y población de origen.

Desde el ayuntamiento de Villafrechós manifestaron su idea de convencer a Bezos para que inyectase dinero en un proyecto que dinamizara la economía local y comarcal, principalmente dependiente del sector primario, según comunicó El País en 2021. Algo que tenían pensado intentar gracias a la mediación del cónsul en Seattle.

Aunque el alcalde no quiso dar demasiados detalles para evitar que el susodicho, sí reveló cierta información, como que conllevaría la inversión de "varios millones de euros", algo que en conversación posterior con Voz Pópuli cifró en no más de diez, que "se podría hacer por fases o de golpe". También reveló el nombre del proyecto, que conllevaría la inversión de "varios millones de euros", y en el que llevaban trabajando desde 2013: "Bezos Origin".

El padre de Bezos declinó las propuestas de inversión y la vida en Villafrechós siguió con sus preocupaciones habituales

Este proyecto acabó en el atolladero ante la falta de respuesta de Bezos, para acabar siendo descartado, como publicó El Independiente en el verano de 2021. La idea incluía un parque temática "sobre un tema que le gusta a él" (quizás algo relacionado con el espacio), así como un edificio autosuficiente "con unas placas solares y unas torres eólicas", con una parte dedicada a la investigación, entre otras cosas, de materiales, según declaró el alcalde.

Como telón de fondo, la idea de poder aprovechar el proyecto para celebrar los veintinco años de vida que cumplió Amazon en 2019, y así tener un reclamo más para este parque. Todo se fue al traste cuando el padre de Bezos declinó la idea argumentando que propuestas como esa eran recibidas "todos los días".

Tampoco hubo una respuesta positiva a otras propuestas, como la de dar el pregón de las fiestas o comprarse un caserón, incluso uno centenario, que dejó en herencia una antigua vecina, el cual ofrecieron directamente. Solo hubiese hecho falta repararla y ponerla a punto. Tampoco ocurrió ese efecto llamada con el que pretendían que otras personas acaudaladas siguiesen sus pasos y se hiciesen con una casa en Villafrechós.

Ninguna placa o panel revelan al visitante que en este pueblo están las raíces de Bezos

Quizás esa indiferencia más allá de la visita de 2011 explica que no hay ningún rastro visible, como una placa o algún panel informativo, que indique que en ese pueblo están las raíces de una de las personas más influyentes del planeta. Ni está declarado hijo predilecto. La relación no sobrepasa la curiosidad y las intenciones de llevarla a algo más que no fueron correspondidas.

Posiblemente, sus 500 habitantes necesitan bastante más atención que la que puede requerir Jeff Bezos. Y a falta de parque temático y edificio autosuficiente, la agricultura y la ganadería seguirán siendo el motor económico de un pueblo que no ha parado de perder habitantes desde que tocó su techo a finales del siglo XIX, cuando llegó a hospedar a 1.700 vecinos.

