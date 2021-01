Jeff Bezos y cuatro de sus costumbres diarias que pueden llevar un negocio al éxito

En su último libro, titulado "Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos", el fundador y líder de Amazon cuenta algunos de los hábitos que él mismo se aplica para mejorar la productividad, para que sus rutinas den frutos y para que el rendimiento y las decisiones en una empresa den sus frutos.

Una de sus rutinas contrasta con la idea que ha sido expuesta públicamente por otros CEO como Elos Musk: frente a infinitas horas de trabajo que solo dejan tiempo para dormir, Jeff Bezos recomienda dedicar unas horas al día a no hacer nada.

Otras de sus ideas recogen hábitos dentro de la oficina, junto con su equipo, relajarse en el número de decisiones que se deben de tomar a diario, tener reuniones importantes cuando el cerebro está más despierto y planear el futuro a corto plazo. Aquí vas a descubrir las principales rutinas de Bezos para ser productivo y para que una empresa triunfe, según lo que él mismo ha revelado en su último libro.

Unas horas por la mañana para “vaguear”

Jeff Bezos afirma en su libro que le gusta acostarse temprano y levantarse pronto pero que hasta las 10 de la mañana nunca fija su primera reunión del día. Según sus palabras, “me gusta vaguear por la mañana”.

Eso significa que “Me gusta leer el periódico. Me gusta tomar café. Me gusta desayunar con mis hijos antes de que vayan a la escuela. Mi tiempo de descanso es muy importante para mí y por eso nunca fijo mi primera reunión antes de las 10”.

Tomar decisiones con el cerebro a pleno rendimiento

Hay que añadir que la hora de sus reuniones no está elegida al azar. Para el líder lo mejor es aprovechar el momento del día cuando su mente está trabajando a un mayor rendimiento para llevar a cabo las actividades que más esfuerzo requieren como "reuniones de alto coeficiente intelectual antes del almuerzo" u otras actividades que vayan a ser un desafío para la mente.

Esto ya lo había comentado en un encuentro de 2018 donde también había dicho que en ocasiones se le presentan decisiones difíciles que debe tomar a las 5 de la tarde cuando su cerebro ya está cansado. Cuando esto sucede, su decisión suele ser procrastinar y esperar al día siguiente a las 10 de la mañana para volver a plantearse esa cuestión.

Tomar pocas decisiones al día

Otra de las cuestiones que Jeff Bezos ha tocado en su libro y que va muy relacionada con la productividad de un director ejecutivo y el rendimiento de una firma es el número de decisiones que una persona debe tomar al día. "Como ejecutivo de alto nivel, ¿para qué se te paga realmente? Te pagan por tomar un pequeño número de decisiones de alta calidad", afirmó. El líder de Amazon considera que él se conforma con tomar tres decisiones diarias.

Eso sí, para llegar a este punto, ha tenido que pasar a liderar una de las empresas con más beneficios del mundo. Él mismo reconoció que las cosas eran diferentes cuando Amazon era una empresa emergente a mediados de los 90, dijo. Durante ese tiempo, Bezos tenía que tomar cientos de decisiones al día mientras llevaba a cabo otras tareas como empacar envíos y dejarlos en la oficina de correos él mismo, como explicó a CNBC.

Sobre el tema de decisiones, el CEO de Amazon habla de Warren Buffett, conocido inversor y empresario multimillonario estadounidense, que ha llegado a decir que le sirve con tomar tres decisiones buenas al año. Bezos dice que lo cree.

Hacer planes proyectándose en tres años

Otra de las ideas plasmadas en su libro es cómo realizar planes para el futuro de un negocio. "Cuando presentamos buenos resultados trimestrales, la gente a menudo nos felicita. Yo sólo digo "Gracias", pero lo que realmente pienso es que ese trimestre fue planeado hace tres años", ha explicado Bezos. Esto se traduce a que ahora mismo los líderes de Amazon están trabajando en la actividad y negocio de Amazon para dentro de tres años.

En un evento de 2017, el empresario ya había comentado que las compañías deben adoptar un enfoque a largo plazo para poder así centrarse en la planificación y en la determinación de las áreas en las que se debe invertir.