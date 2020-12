Desde leer comentarios de clientes en ayunas y de madrugada hasta la desconexión absoluta: las rutinas matutinas de grandes CEO

Llega un nuevo año y probablemente muchos profesionales lo acompañen con planes para mejorar su trabajo y su bienestar. Algunos de estos propósitos pueden ser trabajar las horas que corresponde con eficiencia, hacer deporte o aprovechar el tiempo libre con calidad.

También debes saber que la forma en la que un profesional comienza el día va a condicionar mucho la jornada laboral. Lynn Taylor, autora del libro "Tame Your Terrible Office Tyrant; How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job", afirma que “la forma en que empiezas la mañana suele marcar el tono y la actitud del día. Si tienes buenos hábitos de trabajo matutino, no correrás el riesgo sentirte improductivo y distraído al final del día o de la semana".

Si quieres unos consejos para empezar bien el día y ponerlos en práctica durante 2021, aquí tienes ideas de grandes directivos del mundo tecnológico. Eso sí, cada persona es un mundo y las rutinas varían mucho de unas personas a otras:

Aprendizaje matutino: Bill Gates se decanta por empezar el día aprendiendo o informándose. Antes de arrancar su jornada de trabajo, lee prensa. Gracias al propio Gates sabemos que entre su prensa de cabecera se encuentran The New York Times, The Wall Street Journal y The Economist. Los dos primeros lo hace online mientras que The Economist prefiere leerlo en papel. Eso al menos dijo él en su blog. En 2008, el magnate optaba por otra rutina mañanera: hacía deporte en una cinta de correr en su propia casa mientras veía vídeos de la serie grandes cursos de ‘Teaching Company’ y con esos vídeos de una hora aprendía de diferentes asuntos: geología, meteorología o historia, como dijo a The New York Times.

Obligaciones familiares y lectura de mails antes de llegar a la oficina. Sheryl Sandberg, directora operativa de Facebook y fundadora de Leanin.org escribió en 2013 un libro de nombre "Lean In: Women, Work, and the Will to Lead*" donde contaba que que se levanta a las 5 y media de la mañana, prepara a sus hijos para ir al colegio, los lleva, lee correos electrónicos y luego se va a la oficina. En general decía que durante la semana su vida gira en torno a llevar a sus hijos al colegio, ir a trabajar a Facebook, intentar hacer las reuniones lo más productivas que sea posible y llegar a casa para cenar con su familia.

Meditación durante media hora. Jack Dorsey, CEO de Twitter y de Square es conocido por ser un amante de la meditación y el yoga. Contó en Product Hunt que se levanta a las 5 de la mañana, medita 30 minutos, hace un entrenamiento de 7 minutos y lo repite dos veces más. Prepara café y se va a la oficina. Dice que a las 11 de la noche se va a la cama a dormir, así que duerme seis horas diarias. Cabe recordar aquí que en una entrevista realizada por Xataka Pro a Stephanie Stapleton VP en Udemy for Business, la directiva dijo que "durante los meses de la crisis de la Covid-19 en la que muchas personas pasaron meses encerradas para evitar la propagación del virus, en Udemy aumentó considerablemente la demanda de los cursos de meditación, gestión del estrés y bienestar".

Cientos de mails en ayunas. En una entrevista para “Axios on HBO” , Tim Cook, CEO de Apple dijo que se levantaba algo antes de las 4 de la madrugada y dedicaba la primera hora del dia a leer correos electrónicos con comentarios de clientes. “En la primera hora leo los comentarios de los usuarios y otros asuntos centrados en las personas de fuera de Apple que son tan importantes para nosotros”. Tras esto, para gestionar el estrés, Cook va al gimnasio durante otra hora.

Madrugar sin alarma y deporte y estiramientos. En este artículo merece la pena mencionar a Arianna Huffington, cofundadora de The Huffington Post y ahora CEO de The Thrieve Global, ya que es una de las líderes empresariales que más habla de la necesidad de desconectar y cuidar la salud y el estrés a pesar de las exigencias profesionales. Huffington dice que se levanta sin alarma, de forma natural, normalmente a las 7 de la mañana después de sus 8 horas de sueño. No mira el teléfono al levantarse. Prefiere meditar unos minutos o escribir el sueño que ha tenido la noche anterior. Se toma un café negro (dice que al ser de origen griego se le quedó esa costumbre en la que la gente toma café en vez de desayunar) y luego hace ejercicio en una bicicleta estática durante 30 minutos y estiramientos de yoga durante 10 minutos, como dijo en My Morning Routine.