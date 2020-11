Los consejos de grandes CEO sobre cómo tener reuniones: desde mantenerse en pie hasta tratar los temas relevantes sobre un documento de Google

Vete de la reunión si no estás aportando: Elon Musk, creador de Tesla, ha recomendado a sus empleados irse de reuniones en las que no aporten, sin la necesidad de avisar o disculparse. Según él, no es de mala educación irse, sino que de mala educación es hacer a la gente perder el tiempo. Para Musk las reuniones tienen que ser cuantas menos mejor, y deben darse solo cuando haya asuntos urgentes que resolver. Esta información es según un correo enviado a sus trabajadores en 2018 y que Electrek publicó.