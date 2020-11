Días libres y semana sin reuniones, el plan de Google para que sus empleados no acaben agotados de trabajar desde casa

El CEO de Google, Sundar Pichai, ha enviado una carta a todos sus empleados en la que reconoce que trabajar todos los días desde casa no es fácil y, para evitar que acaben agotados, permitirá que durante una semana no tengan ningún tipo de reunión y les dará dos días extra de vacaciones.

Desde que estallara la pandemia de la Covid-19, son muchas las empresas, especialmente tecnológicas, las que han decidido prolongar la opción del teletrabajo hasta, por lo menos, que haya una vacuna. Google, por ejemplo, permite el teletrabajo hasta el verano del año que viene y Microsoft asegura que esta opción estará de manera permanente, mientras que Twitter dejará que sus trabajadores puedan teletrabajar “para siempre”.

Otras están apostando por ciertos modelos híbridos, como Dropbox, mientras que Facebook ligará el sueldo al lugar de residencia de sus empleados.

Sea como fuere, lo cierto es que el hecho de no ir a las oficinas no es solo una opción que no convence a todo el mundo (como lo demuestran las declaraciones de varios CEO, como los de Netflix o Apple), sino que son muchos los que sienten fatiga después de que se hayan popularizado hasta el extremos las videollamadas y reuniones virtuales.

Tómate tu tiempo

En esta carta enviada por Sundar Pichai, el principal directivo de Google reconoce que la situación no es fácil, por lo que anima a todos los empleados a que se tomen un tiempo para sí mismos, con el fin de evitar que caigan agotados.

Pero, además, la compañía les ha prometido dos días extra de vacaciones y una semana libre de reuniones.

Cabe señalar que, en un principio, Google determinó que el viernes 18 de diciembre de 2020 y el lunes 4 de enero de 2021 serían los días libres. Sin embargo, considera que debe ser cada equipo, en función de sus requerimientos y necesidades, los que decidan si estos días se ajustan a ellos o no y, en su caso, cambiarlos por otros.

Algo parecido a lo que ocurre con la semana sin reuniones. Según el escrito de Pichai, algunos equipos ya han tenido experiencia en este sentido, “lo que permite que los empleados de Google se concentren en el trabajo o se facilite la desconexión por completo y poder tomarse unas vacaciones”.

Aunque en principio se estableció que del 28 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021 nadie en todo Google tuviera una reunión, habrá departamentos que quizá no puedan llevarlo a cabo, si hay que “cumplir con plazos estrictos, cerrar acuerdos o respaldar la infraestructura crítica”. Pero, salvo estos casos, la orden es clara: “cambiemos o cancelemos todas las reuniones de rutina y no críticas de esa semana”.