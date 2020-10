Dropbox se pasa al "Virtual First": los trabajadores no podrán trabajar de forma individual en sus oficinas, sólo podrán ir a reuniones

Algunas empresas han decidido cerrar sus oficinas y dejar que todos sus trabajadores lo hagan de forma remota. Otras están permitiendo que teletrabajen cuando quieran pero que puedan ir a las oficinas de vez en cuando. Dropbox, mientras tanto, opta por una solución intermedia: trabajo en remoto, sí, pero ir a la oficina solo cuando haya reuniones.

Dropbox ha anunciado su estrategia “Virtual First” por la que el trabajo remoto no solo será su principal “experiencia” sino que los empleados no podrán ir a trabajar de forma individual a las oficinas. Cuando acudan a estos centros de trabajo, tendrá que ser porque tengan alguna reunión y no siempre, puesto que, tal y como subraya, “la mayoría de las reuniones se llevarán a cabo en un entorno distribuido”.

Qué son los Dropbox Studios

La empresa va a replantearse su estrategia de oficinas. Allí donde las tiene (San Francisco, Seattle, Austin, Texas y Dublín) se convertirán en espacios de coworking flexibles. La compañía los llama Dropbox Studios, que se usarán para la colaboración, no para el "trabajo en solitario". No se descarta que, en función de la demanda que pueda haber, la compañía pueda crear nuevos Dropbox Studios en otros países.

Dropbox, además, también ha anunciado que dejará que sus empleados puedan vivir en ciudades donde ahora mismo no hay oficinas. De hecho, los empleados recibirán una cantidad económica para instalar su oficina en casa o si deciden alquilar un espacio de trabajo en otro lugar.

Para ayudar a los empleados en diferentes zonas horarias a trabajar juntos, la empresa permitirá que cada trabajador decida sus propias horas de trabajo.

Por qué un modelo híbrido

Dropbox asegura que ni el trabajo plenamente remoto ni las opciones híbridas le convencían. El primero porque puede tener ciertas limitaciones y el segundo porque puede generar “barreras para la inclusión e inequidades con respecto al desempeño o la trayectoria profesional”.

Fuentes de la compañía preguntadas por Xataka Pro aseguran que “la primera diferencia clave de la estrategia Virtual First es que el trabajo remoto es la experiencia principal para todos los Dropboxers". E, insisten, "no habrá trabajo individual en la oficina. Los Dropbox Studios están diseñados para ser espacios de colaboración para reuniones de equipo o eventos de grupos grandes y no para uso diario o trabajo individual o individual”.

La compañía, además, se muestra convencida de que “equilibrar la flexibilidad y la libertad mientras se mantiene la capacidad de comunicación sincrónica permite lo mejor de ambos mundos”.

Distribución geográfica

Dropbox también nos confirma que están trabajando sobre sus planes inmobiliarios. “Mantendremos estudios dedicados en lugares con concentraciones más grandes de empleados de Dropbox y donde tenemos contratos de arrendamiento a largo", explican, añadiendo que están trabajando en la posibilidad de tener estos Dropbox Studios en otras ubicaciones.

De hecho, la compañía no descarta que en el futuro sus empleados estén más repartidos geográficamente y lo ven como una oportunidad de tener una fuerza laboral “más fuerte y diversa”.