Samsung va a deshacerse de ChatGPT en sus fábricas de chips: tiene un muy buen motivo para hacerlo

Es lo que le faltaba a Samsung. Actualmente esta compañía está enfrascada en una disputa con la Administración de Estados Unidos debido a que sus responsables consideran que las condiciones impuestas por el Gobierno de Joe Biden para acceder al programa 'Chips and Science Act' son abusivas. SK Hynix, que es el mayor fabricante de circuitos integrados de memoria y sensores CMOS de Corea del Sur, está exactamente en la misma situación.

La relevancia que tiene Samsung en la industria actual de los semiconductores está fuera de toda duda. De hecho, su cuota en el mercado global es aproximadamente del 17%, una cifra muy similar a la que tiene Intel. Solo la compañía taiwanesa TSMC, que es el mayor fabricante de chips del planeta, las supera a ambas con un inalcanzable 54%. En cualquier caso, la competitividad de estas empresas está estrechamente ligada a su capacidad de innovación, por lo que proteger su propiedad intelectual es prioritario. El más mínimo desliz puede pagarse muy caro.

ChatGPT ha jugado una mala pasada a algunos empleados de Samsung

Es un hecho: la inteligencia artificial (IA) ya está cambiando el mundo. Nuestro mundo. Sus aplicaciones son potencialmente ilimitadas, y, además, tiene la capacidad de modificar, a priori para bien (aunque en este ámbito no hay unanimidad), las pautas de trabajo de muchos profesionales de sectores muy diversos, como programadores, artistas digitales o médicos, entre muchos otros. Sin embargo, algunos expertos, como Howard Ting, que es el director general de Cyberhaven, llevan varios meses advirtiéndonos: las IA no saben guardar secretos.

En un plazo de 20 días Samsung ha identificado tres instancias de ChatGPT con la capacidad de filtrar datos confidenciales

Según el diario Economist de Corea del Sur los empleados de Samsung que trabajan en sus plantas de semiconductores tienen permitido utilizar ChatGPT como una herramienta con la capacidad de optimizar su flujo de trabajo. Sin embargo, parece que algunos de ellos no tienen claro en qué contexto pueden usar esta inteligencia artificial y en qué escenarios no deben recurrir a ella para no comprometer la información de carácter confidencial de esta compañía.

Lo impactante es que en un plazo de 20 días Samsung ha identificado tres instancias de ChatGPT con la capacidad de filtrar datos confidenciales que pueden comprometer su competitividad. Al parecer un ingeniero utilizó esta herramienta para localizar y corregir errores en el código que estaba poniendo a punto, y, sin pretenderlo, filtró el contenido de mensajes internos e información acerca del rendimiento de los nodos litográficos más avanzados de esta compañía.

A otro empleado se le ocurrió usar ChatGPT para optimizar la identificación de chips defectuosos. El problema es que para hacerlo posible se vio obligado a proporcionar a la herramienta los patrones de análisis de circuitos integrados con los que trabaja Samsung, y esta información es estrictamente confidencial. Y el tercer empleado decidió entregar a esta inteligencia artificial la transcripción de una reunión de carácter confidencial con la intención de que le ayudase a preparar una presentación.

Dadas las circunstancias Samsung ha decidido desarrollar su propio servicio de IA para uso interno. Una especie de ChatGPT propio

Al parecer ninguno de estos errores fue intencionado, pero todos ellos tenían la capacidad de comprometer datos muy valiosos para Samsung. Dadas las circunstancias los responsables de esta empresa han decidido desarrollar su propio servicio de inteligencia artificial para uso interno. Una especie de ChatGPT propio. Eso sí, mientras los expertos en IA lo ponen a punto sus empleados de las fábricas de semiconductores se verán obligados a interactuar con ChatGPT utilizando solo entradas de como mucho 1.024 bytes con la esperanza de minimizar la probabilidad de que vuelvan a producirse por error filtraciones críticas.

Imagen de portada: Samsung

Vía: Economist Korea

