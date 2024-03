Samsung se prepara para desafiar a NVIDIA: su chip Mach-1 llegará dispuesto a intentar liderar el mercado de la IA

Samsung está decidida a poner toda la carne en el asador para competir en el mercado de los chips para inteligencia artificial (IA). Según la consultora AMR (Allied Market Research) en 2031 el mercado de los chips para aplicaciones de IA tendrá un volumen de facturación de más de 263.000 millones de dólares. Es una auténtica barbaridad, sobre todo si tenemos presente que en 2021 su negocio ascendió a poco más de 11.000 millones de dólares.

Hace apenas dos semanas os contamos que Rebellions, una empresa surcoreana especializada en el diseño de procesadores para IA, está trabajando codo con codo con los ingenieros de Samsung en el desarrollo de un chip de próxima generación para IA que utilizará la memoria de alto rendimiento HBM3E desarrollada por la propia Samsung. Esta última compañía se encargará de la fabricación del chip, pero también ha intervenido en el diseño de la microarquitectura del procesador y en el empaquetado.

No obstante, la estrategia de Samsung para reforzar su posición en el mercado del hardware para IA no acaba aquí. NVIDIA acapara aproximadamente el 80% de este mercado, y esta compañía surcoreana parece estar decidida a competir de tú a tú con la firma liderada por Jensen Huang. Desalojar a NVIDIA de su pedestal no va a resultar fácil porque su dominio, como acabamos de ver, es abrumador, pero Samsung está trabajando en un chip que aspira a aguarle la fiesta.

El chip Mach-1 para IA llegará en 2025

El plan de Samsung es extremadamente ambicioso. Y es que esta compañía está decidida a entrar por la puerta grande en este mercado de la única forma en que es posible hacerlo: proponiendo un producto rupturista que sea capaz de lidiar con lo mejor que tienen sus competidores. Según Kyung Kye-hyun, que es el máximo responsable de la filial de Samsung especializada en la fabricación de semiconductores, lo que tienen entre manos tiene la capacidad de agitar profundamente el mercado del hardware para IA.

"Los sistemas actuales de IA adolecen de degradación del rendimiento debido a los cuellos de botella que se producen en el subsistema de memoria"

"Los sistemas actuales de IA adolecen de degradación del rendimiento y de deficiencias en el sistema de alimentación debido a los cuellos de botella que se producen en el subsistema de memoria. Nosotros corregiremos este problema gracias a nuestro laboratorio especializado en inteligencia artificial general e innovando con nuestra arquitectura para IA. Nuestro chip Mach-1 reside en el centro de todos nuestros esfuerzos en investigación y desarrollo", sostiene Kyung Kye-hyun.

Es evidente que estamos ante toda una declaración de intenciones, pero desafortunadamente Samsung todavía no ha desvelado ninguna característica relevante de su chip Mach-1 que nos permita intuir si realmente va a poder competir con lo mejor que tiene NVIDIA. Eso sí, lo que sí ha hecho Kyung Kye-hyun es adelantarnos algo importante: "Tendremos los primeros prototipos del chip Mach-1 a finales de este año, por lo que veremos los primeros sistemas de inteligencia artificial equipados con nuestro circuito integrado a principios de 2025".

