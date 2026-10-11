En qué país es más fácil hacerse millonario, en un gráfico donde España da la campanada

Puede que tu bolsillo no lo haya notado, pero la riqueza personal mundial creció un 10,8% en 2025, según un estudio del banco suizo UBS. De hecho, es el mayor incremento desde 2017 y ayuda a explicar que haya una hornada de nuevos ricos en el mundo. La pregunta es: de dónde han salido esos nuevos millonarios.

La respuesta puedes mirarla en el Global Wealth Report 2026 del mencionado banco suizo o mejor, puedes descubrirla de un vistazo con el gráfico que ha elaborado Visual Capitalist a partir de esos datos: un mapa con círculos más grandes conforme más nuevos millonarios aparezcan y un gráfico de barras que ordena los países por el número de nuevos ricos (en dólares) entre 2024 y 2025 siguiendo un criterio: qué define a un nuevo millonario. En una línea: aquellas personas cuyo patrimonio neto haya superado el millón de dólares en ese año, ya sea porque le suban las acciones, sus pisos se hayan revalorizado o porque haya ganado el Powerball estadounidense.

Descubrir dónde surgen los nuevos millonarios constituye un magnífico indicador para saber dónde se revalorizan activos como la bolsa, la vivienda o la moneda y quién se beneficia de ello. Es importante tener en cuenta que no está ajustado por población, por lo que es más una foto aproximada que la realidad. Según UBS, este aumento se debe a mercados financieros fuertes y la recuperación tras el shock de 2022. En cualquier caso, hay otro hecho curioso: el ritmo de crecimiento de los nuevos ricos marca un máximo en prácticamente la última década y convive con una mediana que cayó en la mayoría de países. La desigualdad en su máxima expresión.

UN VISTAZO A...

Los países que crean más nuevos millonarios

UBS monta el informe con datos de 56 estados lo que, según sus estimaciones, concentran al menos el 92% de la riqueza mundial y sigue una metodología que combina balances nacionales de los hogares, encuestas de patrimonio y listas de ricos publicadas por medios como Forbes. Lo hace por un motivo: las encuestas tienden a subestimar la riqueza de los ricos. Eso sí, Visual Capitalist lo ha simplificado reduciéndolo a 31 países.

Dónde se crean más nuevos millonarios. Visual Capitalist

El oro se lo lleva (literal) Estados Unidos, con 441.078 personas, líder destacado del ranking. De hecho, en términos absolutos EEUU tiene más de 23,6 millones de millonarios sobre unos 57,5 millones en el mundo, más del 40% del total, según un análisis de Rankia a partir del informe de UBS. Eso sí, hay que tener en cuenta que este estudio y los gráficos están hechos en dólares y un dólar débil infla las cifras de otros países.

Le sigue el Reino Unido (43.139), Francia (34.604), España (32.707), Japón (31.428), que son quienes ocupan el top 5. Hay que bajar hasta la décima posición para encontrar a Rusia (21.951), justo después de Alemania, el motor económico europeo, con 24.263 nuevos millonarios. China es duodécima con 14.079 y Qatar, el de los petrodólares, cierra la lista con 528. Si incluimos a Rusia (geográficamente en Europa), seis de los diez primeros son del viejo continente. En porcentaje, el crecimiento más rápido fue el de Europa del Este, con Lituania a la cabeza (8%).

España, tierra de nuevos ricos. Aunque UBS no da una explicación de lo alto que aparece el estado español en su ranking, pero hay una pista razonable: la vivienda (o las viviendas). Es el principal activo de muchas familias (la vivienda principal supone el 41,7% de sus activos totales, según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España) y su precio subió un 12,9% interanual en el cuarto trimestre, según el INE. Por otro lado, el Ibex 35 se revalorizó un 49,27%, su mejor año desde 1993. La guinda del pastel es el euro, que está un 9% más fuerte que el dólar.





En Xataka | Dime de dónde eres y te diré si los ricos de tu país se hicieron a sí mismos o heredaron la riqueza

En Xataka | Dónde crecen más los ultrarricos: el gráfico que prueba que Europa juega a otra cosa

Portada | Visual Capitalist



