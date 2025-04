En plena confrontación con EEUU una empresa de China ya crece como la espuma: su mayor fabricante de máquinas para chips

Los ingresos de la compañía china Naura Technology Group se están incrementando en medio de la guerra de aranceles entre EEUU y China en la que se han visto involucrados muchos otros países. Un portavoz de esta empresa ha confirmado que los ingresos y los beneficios de Naura se han disparado durante el primer trimestre de 2025, y prevé que esta tendencia continúe durante al menos este año a pesar de la inestabilidad global.

Esta compañía es uno de los productores de los equipos involucrados en la fabricación de circuitos integrados más grandes de China. En marzo de 2024 se embarcó en una investigación preliminar que perseguía desarrollar nuevas tecnologías de integración exclusivamente chinas. No tenemos apenas información acerca del resultado de este proyecto, pero si nos ceñimos al rendimiento económico actual de Naura parece razonable concluir que ha alcanzando su propósito.

Naura es una de las piezas esenciales de China en el camino hacia la autosuficiencia

Durante los últimos tres años esta empresa no ha dejado de crecer. Y su rendimiento actual indica que los aranceles de EEUU no la van a inmutar. Tiene sentido. Como acabamos de ver, su negocio se sostiene sobre la producción de equipos para fabricar chips, y su principal mercado es China. No obstante, si tan solo decimos que le va bien nos quedaríamos muy cortos. Y es que Naura, cuya sede está en Pekín, ha confirmado hace apenas unas horas que sus ingresos durante el primer trimestre de este año se han incrementado un 51% frente al mismo periodo de 2024. Y sus beneficios han aumentado un 53%.

Naura ha atribuido su éxito a las innovaciones tecnológicas que ha alcanzado durante el desarrollo de sus nuevos equipos de grabado y deposición

En cualquier caso, lo realmente importante es el motivo por el que sus ingresos se están incrementando con un ritmo tan alto. No necesitamos elucubrar para averiguarlo; la propia Naura ha atribuido su éxito a las innovaciones tecnológicas que ha alcanzado durante el desarrollo de sus nuevos equipos de grabado y deposición.

Estas máquinas no son los dispositivos responsables de transferir el patrón geométrico que contiene el diseño de los chips a las obleas de silicio, que es lo que hacen los equipos de fotolitografía de ASML, pero, aun así, estos procesos también son cruciales durante la producción de semiconductores.

El mercado chino es tan grande que muchas empresas del país liderado por Xi Jinping no necesitan salir al extranjero para obtener un rendimiento económico muy alto, sobre todo si su negocio se sostiene sobre un sector estratégico. Las acciones de Naura han caído hace unas horas un 0,4% debido a la inestabilidad global, pero probablemente se trata de un espejismo. Su futuro a medio plazo, al igual que el de los fabricantes de equipos de litografía chinos SiCarrier y AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment China), es prometedor.

