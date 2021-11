Parag Agrawal: cómo entiende las redes sociales el nuevo CEO de Twitter y qué se puede esperar del siguiente ingeniero indio en liderar una Big Tech

Parag Agrawal es el nuevo CEO de Twitter en sustitución de Jack Dorsey. Doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford, este ingeniero de origen indio es también, con sus 37 años, el CEO más joven de las empresas del S&P 500, el índice que representa las 500 mayores compañías de los EE.UU.

"Parag ha estado detrás de cada decisión crítica de Twitter en los últimos tiempos. Es curioso, minucioso, racional, creativo, exigente, autoconsciente y humilde", ha descrito de él Dorsey, en la carta donde explica los motivos de su renuncia.

Pese a ser un veterano de la red social y CTO de Twitter desde 2017, Parag es poco conocido fuera del ámbito de la propia compañía. Aquí os contamos cuál ha sido su carrera hasta la fecha, en qué proyectos dentro de Twitter ha centrado su trabajo y cuál es su visión sobre las redes sociales y la problemática de la desinformación. Porque Parag es joven, pero ya tiene experiencia en enfrentarse a estos profundos debates.

Un vistazo a… 23 TRUCOS de TWITTER - ¡Domina por completo esta RED SOCIAL!

Tras los pasos de Nadella y Pichai

Su incorporación a Twitter fue en 2011, cuando "Twitter tenía menos de 1.000 empleados", ha recordado el propio Agrawal en su primer mensaje como CEO. Desde entonces se ha hecho cargo de equipos como los de estrategia técnica, aprendizaje automático, inteligencia artificial, consumidores, ingresos y ciencia, hasta convertirse en octubre de 2017 en director de tecnología.

Antes de alcanzar el puesto de CTO, Parag recibió el primer título de 'Ingeniero Distinguido' de Twitter, por "ayudar a aumentar la audiencia de la plataforma a través de los ingresos y la ingeniería del consumidor". El curriculum de Parag es un buen reflejo de su perfil como experto técnico. Sus primeros pasos fueron en el equipo de investigación de Microsoft y también estuvo varios meses en Yahoo! y AT&T Labs.

Entre 2005 y 2012 obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford. Precisamente ahí es donde también estudiaron otros importantes CEOs tecnológicos que comparten el origen indio con Agrawal. Es el caso de Sundar Pichai, CEO de Google; Satya Nadella, CEO de Microsoft o Rajeev Suri, ex-CEO de Nokia.

Agrawal continúa la tradición que se está imponiendo entre las grandes tecnológicas de apostar por el talento indio. Además de los recién nombrados, también tenemos a Shantanu Narayen, CEO de Adobe; Arvind Krishna, CEO de IBM; Raghu Raghuraman, CEO de VMWare; Sanjay Mehrotra, CEO de Micron Technology y cofundador de SanDisk; Dinesh Paliwal, CEO de Harman o Ajay Banga, CEO de MasterCard.

Nacido en Mumbai, antes de irse a vivir a los EE.UU para sacarse el doctorado, Agrawal estudió Ciencias de la Computación en el Instituto Indio de Tecnología de Bombay.

Gran conocedor del algoritmo de Twitter y la lucha contra la desinformación

Parag Agrawal junto a Jack Dorsey en la conferencia Techpoint 2019

Como director de tecnología de Twitter, Agrawal ha sido el responsable de vigilar el sesgo algorítmico de la plataforma. Precisamente algoritmos y control de datos son los temas en los que ha centrado sus distintos papers científicos.

En una publicación en el blog de Twitter en octubre de 2020, Parag expresaba este problema con las siguientes palabras: "el sesgo en los sistemas de aprendizaje automático es un problema de toda la industria, y uno que estamos comprometidos a mejorar en Twitter".

Uno de los debates que Agrawal intentó abordar fue el recorte de imágenes de Twitter para las personas negras y blancas. El problema del "Algoritmo racista", como se apresuró a denominar entonces. Se daba la situación de que el recorte en las personas blancas estaba centrado pero en las personas negras el algoritmo no funcionaba bien y su cara quedaba recortada. "Debimos haber hecho un mejor trabajo al anticipar esta posibilidad cuando diseñamos y construimos este producto", expresó Parag entonces.

This is a very important question. To address it, we did analysis on our model when we shipped it, but needs continuous improvement.



Love this public, open, and rigorous test — and eager to learn from this. https://t.co/E8Y71qSLXa — Parag Agrawal (@paraga) September 20, 2020

Sobre la desinformación, podemos conocer la posición de Parag a través de una entrevista que dio el año pasado con The Information. "Necesitamos hacerlo mejor", concluía. También en otra entrevista con MIT Technology Review, donde expresaba que "nuestro papel no es estar sujeto a la Primera Enmienda, sino servir a una conversación pública saludable". Ahí reconocía que "luchar contra la desinformación es muy, muy difícil" y que la estrategia va más por "evitar daños específicos de una desinformación" más que "actuar como árbitro de lo que es verdadero o falso".

Durante estos años el equipo de Parag en Twitter ha estado trabajando en frenar los discursos de odio y ver cómo aumentar la relevancia de los tuits destacados. Sobre estos aspectos se centra el equipo de ML Ethics, Transparency and Accountability (META), quienes apuntan que esperan que Parag continúe apostando por ellos.

He’s consistently been a strong strategic partner in breaking down barriers and providing guidance and resources. Team META is sharing a few things in January and I feel confident assuming that they won’t be abandoned or ignored under new leadership. 3/ — Rumman Chowdhury (@ruchowdh) November 29, 2021

En materia de seguridad y privacidad, Parag también ha sido responsable durante sus años en Twitter. Un capítulo especial para Parag ocurrió en 2018, durante el gigantesco hackeo que tuvieron que evitar, en el que hackearon cuentas como las de Bill Gates, Barack Obama o Apple. Wired describe cómo fueron esos momentos para Parag. Unos días que dejaron huella en Parag y previsiblemente servirá para que el nuevo CEO tenga la seguridad de la red social como una de sus prioridades.

Creyente en el mundo cripto y las redes abiertas y descentralizadas

Es bien conocido el interés de Dorsey por la web descentralizada y el mundo cripto, pero Parag Agrawal también se ha mostrado muy interesado en estos temas. Fue precisamente Parag en quien confió el cofundador de Twitter para liderar la iniciativa BlueSky, el proyecto para crear un "estándar descentralizado abierto para redes sociales".

Según explicó el propio Parag en un hilo de Twitter, el proyecto BlueSky tenía como objetivo permitir elegir entre múltiples algoritmos y proteger la privacidad, aunque podía llegar a quedarse corto para competir en calidad con las opciones centralizadas. Para esta iniciativa Parag debía buscar un equipo responsable, capaz entre otros aspectos de crear un modelo de negocio sostenible. Para liderar esta iniciativa se seleccionó a la desarrolladora especializada en cripto Jay Graber, quien ha empezado a reclutar a ingenieros para el proyecto.

Dorsey explicó en septiembre que el bitcoin iba a ser "gran parte" del futuro de Twitter. A las pocas semanas se lanzó 'Tip Jar', con el que dar propinas a otros usuarios.

En los últimos meses hemos visto numerosos movimientos de Twitter alrededor de las criptomonedas y pese a que fueron anunciadas por Dorsey, es fácil ver la mano de Parag en su implementación. En noviembre la compañía lanzó un equipo 'Twitter Crypto', especializado en las "tecnologías blockchain y la web3", según describe TechCrunch. Un equipo que entonces se explicó estaba bajo el mandato del CTO de Twitter.

Como responsable de tecnología de Twitter durante varios años, Parag ha tenido la oportunidad de colaborar con otras compañías y entablar relación con importantes figuras del mundo tecnológico. Es el caso de Andy Jassy, antiguo responsable de AWS y actual CEO de Amazon. En 2020, las dos figuras intercambiaban mensajes por Twitter, meses antes de que los dos fueran ascendidos.

Sobre la manera de trabajar de Parag tenemos su participación en el evento ELC Summit, ahí se describe que es un líder que da mucho valor a la parte técnica, fomenta la curiosidad y suele plantearse las pregunta de "¿Es algo que solo nos esté pasando a nosotros?" y "¿Quién más tiene este problema y qué nos diferencia a largo plazo"?.

"Parag comprende Twitter y aprecia el potencial único de la empresa. Ha sido fundamental para abordar nuestras prioridades más importantes, incluida la aceleración de nuestra velocidad de desarrollo, y sé que comenzará a trabajar para fortalecer la ejecución y ofrecer resultados", ha apuntado la junta de accionistas de Twitter. Habrá que ver hasta qué punto Parag logra continuar la senda de otros CEOs como Nadella o Pichai que han convertido sus empresas tecnológicas en monstruos financieros.