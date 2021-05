Twitter experimenta con Tip Jar, una característica para dar propinas a otros usuarios

Se llevaba rumoreando durante un tiempo y finalmente se ha hecho realidad: Twitter permite dar propina a otros usuarios. La nueva funcionalidad de momento ha sido lanzada en fase de pruebas y se trata de un sistema de rentabilización para creadores en Twitter.

La función de propinas aparece en el perfil de los usuarios. Un nuevo botón con el símbolo del dinero aparece junto al de enviar mensaje directo o activar notificaciones. Al pulsarlo permite escoger entre diferentes opciones de pago: Bandcamp, Cash App, Patreon, Paypal y Venmo. Pulsando en una de ellas abre la app correspondiente para enviar el dinero que queramos.

show your love, leave a tip



now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸



more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc