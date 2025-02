La OPA de Elon Musk sobre OpenAI reabre la rivalidad con Sam Altman: "Toda su vida transcurre desde una posición de inseguridad"

Las relaciones personales entre Elon Musk y Sam Altman no pasan por su mejor momento desde que, en 2018, Musk decidiera desvincularse de OpenAI por los desacuerdos con Altman.

Desde entonces, Elon Musk Musk ha intentado hacerse con el control de OpenAI, o al menos, evitar que Altman se saliera con la suya cambiando el estatus de la compañía creadora de ChatGPT con distintas demandas. La última de ellas ha sido lanzar una OPA hostil para comprar OpenAI por 97.400 millones de dólares. La respuesta de Altman no se ha hecho esperar: "Probablemente toda su vida transcurre desde una posición de inseguridad. Lo siento por él".

Con la OPA se desata la guerra. El último paso en la escalada de esta guerra personal entre Elon Musk y Sam Altman ha llegado de la mano de la presentación de una oferta de OPA hostil por valor de 97.400 millones. Musk la hizo pública desde su perfil de X, a lo que el CEO de OpenAI respondió tirando de ironía. "No, gracias, pero compraremos Twitter por 9.740 millones de dólares si quieres", señalando la pérdida de valor de la red social de Musk. Provocación a la que el CEO de Tesla simplemente respondiócon un "Estafador Sam".

En una reciente entrevista para Bloomberg con motivo de la cumbre IA Action de París, Sam Altman respondió sobre las intenciones de la oferta de Elon Musk, señalando que sospecha que lo realmente busca Musk con la propuesta no es comprar OpenAI, sino evitar que su compañía amplíe su ventaja en el desarrollo de la IA. Refiriéndose al ánimo de Musk por frenar a OpenAI, Altman señalaba que "probablemente toda su vida sea desde una posición de inseguridad. Siento empatía por el tipo que se siente como yo, en realidad. No creo que sea una persona feliz".

Sam Altman ya no se corta. Durante muchos años, Sam Altman ha aguantado con elegancia los constantes envites de Elon Musk, sin entrar al trapo en las provocaciones que Elon Musk no dejaba de lanzar desde su cuenta en X. De hecho, el CEO de OpenAI siempre había tenido palabras de reconocimiento para Musk.

En una entrevista en el podcast The Free Press, Sam Altman reconoció que Elon Musk, con quien cofundó OpenAI, "hizo mucho para ayudar a OpenAI en los primeros días", y aseguró que Musk es un "emprendedor legendario". Sin embargo, ya no iba a tolerar más ataques directos del millonario de origen sudafricano, al que calificó de "matón".

Echando leña al fuego. La presentación del proyecto Stargate, liderado por Altman, volvió a enervar a un Musk que se veía relegado a un papel secundario en materia de IA. El dueño de X, arremetió contra Altman desde su perfil, acusándole desde X de mentir y de no tener el suficiente capital como para sacar adelante ese proyecto.

En esta ocasión, la respuesta de Altman no fue tan calmada como otras veces, y de forma sarcástica le invitó a visitar el primer centro de datos de Stargate y le recordó que "Esto es bueno para el país. Me doy cuenta de que lo que es bueno para el país no siempre es lo óptimo para sus empresas, pero en tu nuevo rol espero que pongas a EEUU en primer lugar".

