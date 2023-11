Malos tiempos para los nómadas digitales en Europa: Países Bajos también les quitará los privilegios fiscales

Hace unos meses Portugal derogaba los privilegios fiscales a nómadas digitales y otros residentes extranjeros, que pagaban menos impuestos sobre sus patrimonios que cualquier ciudadano portugués.

El gobierno de Países Bajos va a seguir el ejemplo de Portugal eliminando las ventajas fiscales que disfrutaban los trabajadores extranjeros en su territorio.

Países Bajos acota la fiscalidad extranjera. La legislación vigente hasta ahora en los Países Bajos permitía a los trabajadores extranjeros una exención fiscal del 30% a modo de compensación por tener que desplazarse a trabajar a su territorio. Eso en sí mismo ya suponía una gran diferencia con respecto a la normativa fiscal de Portugal que hacía extensiva la medida a cualquier extranjero residente, independientemente de su situación laboral.

En ese sentido, el trabajador que quiere beneficiarse de ese 30% de su retribución exento de impuestos debía residir en su país de origen y ser contratado para trabajar en los Países Bajos por una empresa local. Eso dejaba fuera a los nómadas digitales que trabajen por cuenta propia. No obstante, quienes sí se beneficiaban de esa ventaja fiscal reducían la tasa impositiva marginal al 34,65%, mientras que el resto soporta el 49,5%.

Un paraíso llamado Portugal. El gobierno portugués había puesto una alfombra roja a los nómadas digitales y jubilados extranjeros permitiéndoles tributar por un máximo del 20% sobre su patrimonio durante más de una década. Eso propició que muchos extranjeros se mudaran al país luso para beneficiarse de unas condiciones fiscales muy favorables, pero discriminatorias para los portugueses.

El incremento de la presencia de capital extranjero con una carga impositiva baja hizo que el precio de la vivienda y el nivel de vida de las principales ciudades de Portugal crecieran por encima de las posibilidades de los propios portugueses, generando un grave problema de vivienda. La solución portuguesa ha sido derogar esa prebenda para los extranjeros residentes en Portugal y equipararlos al resto de la ciudadanía a partir del 1 de enero de 2024.

Se recortan los privilegios, pero no se eliminan. Los objetivos del gobierno de Países Bajos son muy diferentes a los que tenía Portugal. Es este caso el plan era poner una alfombra roja para que el talento extranjero altamente cualificado viese en Países Bajos un destino atractivo para trabajar, al tiempo que consiguen que el país gane en competitividad.

Con la reforma que entrarán en vigor en 2024, se refuerza todavía más esa visión y se imponen nuevos requisitos para los profesionales extranjeros, si esos puestos pueden ser ocupados por locales. Los científicos y médicos tienen garantizada la aplicación de esta medida que en todos los casos se reduce su vigencia a cinco años, frente a los ocho años que permitía la anterior normativa.

A partir del 1 de enero, la normativa fiscal del 30% establece un tope máximo de desgravación que limitándola a la “norma Balkenende” que establece un máximo de desgravación libre de impuestos sobre 223.000 euros, lo que supone un ahorro fiscal anual de 66.900 euros para aquellos empleados extranjeros con esa base salarial máxima que se acoja a la regla del 30%.

La escasez de talento en Países Bajos impide eliminarla. Pieter Omtzigt, parlamentario de Países Bajos, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y uno de los impulsores de una normativa más restrictiva con los trabajadores extranjeros, reconoce en su perfil de X que, pese a que la medida es injusta para los trabajadores locales que cobran menos que sus homólogos extranjeros haciendo el mismo trabajo, es necesaria ante la falta de perfiles técnicos especializados en el país.

La realidad del país choca con la evidencia de que la medida no puede eliminarse por completo o se corre el riesgo de perder incentivos para atraer a talento extranjero altamente cualificado que no siempre se puede cubrir con técnicos locales, tal y como señala el empresario tecnológico René Janssen en una intervención en un programa de la televisión holandesa: "Por cada vacante de TI que abrimos, no encontramos a ningún holandés".

En Xataka | Unir España y Portugal ha sido un viejo sueño durante siglos. Uno que apoyan ya el 70% de los españoles

Imagen | Pexels (Aaron Burden, Canva Studio)