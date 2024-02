Luz verde a la fusión de Orange y MásMóvil: Digi será el gran beneficiado

Ha costado, pero ya está aquí. Casi dos años después de que Orange y MásMóvil iniciaran sus negociaciones en exclusiva para combinar sus negocios en España, la operación ha recibido el OK de Bruselas.

Tras una evaluación exhaustiva que ha durado meses, la Comisión Europea ha dado su aprobación definitiva para la creación de una joint venture controlada al 50% por ambas teleco y valorada en 18.600 millones de euros.

Como ya se esperaba, habrá remedies, es decir, Orange y MásMóvil deberán desprenderse de unos activos para garantizar que no se reduzca la competencia en el mercado minorista español. Y el beneficiario de esos remedies, como ya acordaron hace dos meses, será Digi.

Digi se queda con los remedies

Hoy, por fin, Orange y el Grupo MásMóvil han obtenido la aprobación de la Comisión Europea para fusionar sus negocios en España y crear un nuevo gigante de las telecomunicaciones en nuestro país. Es una autorización con condiciones (remedies), sí, pero autorización al fin y al cabo.

Imagen: Digi

Esos remedies, o lo que es lo mismo, las concesiones a un tercero que impone Bruselas para que no se vea afectada la competencia en el mercado español, serán, básicamente, los que pactaron Orange y MásMóvil con Digi porque, según Bruselas, el operador rumano es "el OMV más grande y de más rápido crecimiento en España".

¿Y en qué consisten? Por un lado, en la venta a Digi de 60 MHz de espectro radioeléctrico: 20 MHz en la banda de 1.800 MHz, otros 20 MHz en la banda de 2.100 MHz y otros 20 MHz en la de 3,5 GHz. Ese espectro móvil, tal y como recoge el comunicado de la Comisión, "permitirá a Digi construir su propia red móvil y ejercer una fuerte presión competitiva sobre la empresa conjunta".

Por otro lado, también se establece un acuerdo mayorista de roaming nacional opcional que Digi puede decidir utilizar o no. De esa forma, explica la Comisión, "Digi tendrá libertad para permanecer con su actual proveedor mayorista (Telefónica) o elegir otro operador de red móvil en España (es decir, la empresa conjunta o Vodafone)".

Imagen: Comisión Europea

Como Digi "tiene una red de banda ancha fija (fibra) relativamente grande en España, que continúa construyendo", desde Bruselas consideran que los remedies (compromisos) no deben incluir ningún activo fijo de banda ancha. Con todo ello, la Comisión ha concluido "que la transacción propuesta, modificada por los remedies, ya no plantea problemas de competencia".

Meses y meses de culebrón

El periplo hasta obtener la autorización de Bruselas ha durado casi dos años. Su origen se remonta nada menos que al 8 de marzo de 2022, cuando Orange y MásMóvil confirmaron oficialmente el inicio de sus negociaciones en exclusiva. El acuerdo definitivo llegó en julio de 2022 y en él se valoraba la empresa resultante en 18.600 millones de euros.

Imagen: Midjourney editada

A partir de ese momento, la operación quedó pendiente de la aprobación de las autoridades de competencia con la objetivo de culminarla en la segunda mitad del año 2023. Pasaron los meses y, en abril de 2023, la Comisión decidió pasar a una segunda fase para investigar la fusión de manera exhaustiva de acuerdo al Reglamento de concentraciones de la UE. La fecha límite para pronunciarse era el 21 de agosto.

Ante la posibilidad de que la fusión pudiera reducir la competencia en el mercado minorista provocando subidas de precios o un posible empeoramiento del servicio, la Comisión Europea envío en julio un segundo pliego de objeciones y amplió el plazo hasta el 4 de septiembre.

Pero el reloj se paró y no se puso de nuevo en marcha hasta que, a mediados de diciembre, Digi anunció un acuerdo no vinculante con Orange y MásMóvil para hacerse con los remedies (concesiones que Orange y MásMóvil deberían otorgar a un tercero). La nueva fecha límite para que la Comisión Europea tomara una decisión era el 15 de febrero, pero hace unas semanas decidió ampliar el plazo hasta el 22.

Esta vez, Bruselas no ha agotado el plazo y ya ha dado su OK. Ahora, falta únicamente la aprobación del Gobierno español en lo que respecta a las inversiones extranjeras y al traspaso de frecuencias, así como la autorización del Banco de España. Si ese trámite no se retrasa, la fusión podría cerrarse este mismo mes de marzo.

Imagen de portada | Image Creator de Microsoft Designer (editada)

