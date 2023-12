Orange y MásMóvil cierran el acuerdo definitivo con Digi: la gran fusión avanza con fuerza

Orange y MásMóvil por fin cierran su acuerdo con Digi. En el mismo, se reflejan los remedies o condiciones ligadas a las consecuencias para la competencia que tendrá la futura fusión entre los dos primeros grupos.

En el mes de abril, la Comisión Europea inició una segunda fase evaluativa para poner sobre la mesa aquellas condiciones necesarias para evitar que se reduzca la oferta minoritaria en España. El principal beneficiado sería Digi, que desde octubre contaba con el respaldo de la Comisión para hacerse con los remedies de la fusión.

El preacuerdo de MásMóvil y Orange para crear la Joint Venture ponía sobre la mesa qué condiciones se impondrían para evitar posibles subidas de precios y peor calidad en los servicios a causa de una reducción de la competencia en el sector. Digi era el nombre que más sonaba para hacerse con estos remedies, confirmando la propia operadora rumana en un comunicado las concesiones que los dos gigantes tendrán que poner en marcha.

Los tres actores han llegado a un acuerdo final en el que se imponen dos tipos de condiciones. El primer aspecto recoge un pacto mayorista para que Digi pueda utilizar la red móvil de Orange con condiciones preferentes.

El segundo tiene que ver con la adquisición de frecuencias radioeléctricas por parte de Digi, y de las que se deben desprender Orange y MásMóvil. Esto último se debe a que, tras la fusión, ambas actuarán como un solo operador, y el número de frecuencias radioeléctricas de ambas operadoras por separado sobrepasa el límite máximo para un operador.

Digi comprará 60 MHz repartidos en las bandas de 3,5 GHz, 2.100 MHz y 1.800 MHz, 20 MHz en cada una de estas tres bandas. Actualmente, Digi utiliza la red de Movistar, pero estos remedies no la obligan a traspasar sus usuarios a la red de Orange. El operador puede decidir ejecutar o no este acuerdo con las frecuencias de red, y estas no llegarán de forma efectiva hasta septiembre de 2025.

Queda sobre la mesa la duda de qué sucederá con la red de Digi pasada esta fecha, apuntando fuentes del sector a que lo más probable es que se renegocien acuerdos con sus principales proveedores más que a una reconstrucción desde cero con nuevas torres y equipos de radio.

Imagen | Xataka

