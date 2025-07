"No ofrecemos conciliación": el CEO de 22 años de una empresa tech que exige 80 horas semanales a sus trabajadores

En Silicon Valley, una nueva generación de empresarios tecnológicos está dando la espalda a la tradicional jornada laboral de 40 horas. Un caso que ha generado un acalorado debate es el de Daksh Gupta, fundador y CEO de la startup Greptile, quien ha implantado un modelo de jornada extrema que ha levantado una gran polvareda en los hilos de Reddit. Gupta, de solo 22 años, considera que trabajar 80 horas semanales no solo no es excesivo, sino que es necesario para sobrevivir en la industria tecnológica actual.

Una jornada laboral extrema. Daksh Gupta publicó a finales de 2024 en su perfil de X que su empresa no ofrecía ningún tipo de conciliación entre la vida laboral y personal, afirmando literalmente: "Greptile no ofrece equilibrio entre vida laboral y personal". Según aseguró en ese mismo mensaje, las jornadas en su empresa comienzan a las 9:00 y finalizan a las 23:00 o incluso más tarde. "También trabajamos los sábados y, a veces, los domingos. Hago hincapié en que el ambiente es muy estresante y que no se tolera el trabajo deficiente", añadió el CEO sin ambages.

La cultura laboral que defiende Gupta pone de manifiesto un cambio importante entre los directivos y fundadores de Silicon Valley, que están borrando los límites entre la vida laboral y personal. Lo que tradicionalmente se entendía como explotación laboral, algunos lo ven ahora como una forma extrema de compromiso profesional. En el caso de Greptile, este compromiso puede significar jornadas de 14 horas de lunes a domingo.

La competencia como justificación. En una entrevista con Inc.com, Gupta sostiene que esta exigencia horaria responde a la realidad de las startups tecnológicas. El CEO declaraba que "este es un espacio extremadamente competitivo. A nadie le importa la tercera mejor empresa, ni siquiera la segunda mejor, en ninguna categoría de software. Si vas a esforzarte al 95%, es el equivalente a esforzarte al 0%".

Su postura generó un intenso debate en redes y, según confirmó en su perfil de X, recibió numerosas críticas e incluso amenazas de muerte por aplicar esta política. Gupta, sin embargo, insiste en que cambiar su forma de trabajo supondría una desventaja competitiva que no se puede permitir. "Nos enfrentamos a una competencia muy intensa", afirmaba para justificar los sacrificios exigidos a sus empleados.

Silicon Valley y la cultura de la hiperproductividad. Lo que para muchos puede parecer un exceso laboral insostenible, en Silicon Valley empieza a convertirse en norma, tal y como publican en El Confidencial. La llamada "nueva cultura del esfuerzo" a la que Daksh Gupta dio visibilidad, tiene como referente a figuras como Elon Musk, quien ha defendido públicamente las jornadas extremas. "Nadie ha cambiado el mundo trabajando 40 horas a la semana", afirmaba el millonario CEO de Tesla en uno de sus mensajes en X. Al mismo tiempo, los propios inversores de Tesla pedían al magnate dedicar al menos 40 horas semanales a hacer su trabajo como CEO del fabricante de coches eléctricos.

Otro nombre destacado de esta nueva cultura de las jornadas laborales eternas es Serguéi Brin, cofundador de Google, que también pedía a sus empleados un mínimo de 60 horas laborales por semana. La era de las oficinas con mesas de ping-pong y comida gratuita ha dado paso a jornadas maratonianas donde, literalmente, se espera que los trabajadores vivan para la empresa. Como aseguraba Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, el trabajo de 9 a 5 tal y como lo conocemos, está en peligro de extinción.

La IA iba a acabar con las jornadas eternas. Más allá de la regresión en los derechos laborales que se impone en Silicon Valley, lo más irónico es que estas propuestas de jornadas extremas lleguen precisamente de aquellas empresas que están desarrollando modelos de IA que prometen reducir la carga de trabajo de los trabajadores.

No menos irónico resulta que empresas como Microsoft o Google aseguren que entre el 25 y el 30% de su código ya se genera con agentes de IA, y al mismo tiempo hayan endurecido las exigencias de rendimiento y compromiso para llevar a cabo jornadas más largas, bajo la sombra de despidos masivos.

