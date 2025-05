Los inversores de Taiwán se están preparando para una hipotética invasión por China. Y no saben dónde esconderse

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha marcado un punto de inflexión en la relación que sostienen EEUU y China. La guerra comercial y tecnológica entre estas dos potencias viene de lejos, pero la agresiva política de aranceles que ha desplegado, aunque aún de una manera poco consistente, la Administración estadounidense ha avivado el avispero. La tensión entre los países liderados por Xi Jinping y Donald Trump es máxima, y algunos expertos creen que en la coyuntura actual la probabilidad de que China decida invadir Taiwán es más alta que nunca.

En los años 50 del siglo pasado China era un país muy diferente al actual. El Partido Comunista Chino liderado por Mao Zedong había vencido a los nacionalistas que conformaban el Kuomintang después de casi tres décadas de conflicto armado. El poder imperial había desaparecido y el país se había embarcado en unos cambios estructurales muy profundos que culminaron con el nacimiento de la República Popular China en 1949. Los miembros del Kuomintang se retiraron a Taiwán ese mismo año, y desde entonces la sombra de la invasión se cierne sobre esta isla.

Los inversores extranjeros en Taiwán reconocen que no tienen un plan B

"Si ocurre una agresión contra Taiwán la decisión de inversión se vuelve binaria: o nos mantenemos expuestos y absorbemos una volatilidad extrema, o salimos rápidamente para preservar el capital". Estas palabras las ha pronunciado Steve Lawrence, director de inversiones de la compañía suiza Balfour Capital Group. De su declaración se desprende con absoluta claridad que los inversores extranjeros que han apostado por las compañías taiwanesas no saben cómo proceder si finalmente se desencadenase un conflicto armado entre China y Taiwán.

"TSMC es tan grande que las expectativas de los inversores sostienen que EEUU defenderá Taiwán. Y lo hará con fuerza"

El panorama pinta mal. Según Reuters los inversores extranjeros han retirado casi 11.000 millones de dólares del parque de acciones de Taiwán durante este año por el temor al impacto que van a tener los aranceles en la economía global y en la relación que sostienen EEUU y China. El Gobierno de Joe Biden oficializó que si China intervenía militarmente en Taiwán, EEUU respondería. Sin embargo, la Administración liderada por Donald Trump todavía no ha confirmado si defendería militarmente la isla en el hipotético escenario de que China optase por invadirla.

Sea como sea esta coyuntura en la que prevalece la inestabilidad condiciona sobre todo a una empresa taiwanesa: TSMC. Esta compañía es el mayor fabricante de semiconductores del planeta, y, por tanto, es la auténtica joya de Taiwán. De hecho, sostiene en gran medida su economía. Esta compañía cotiza tanto en la Bolsa de Taipéi como en la de Nueva York e impulsó ella sola a máximos históricos el mercado bursátil a principios de este año. "TSMC es tan grande que las expectativas de los inversores sostienen que EEUU defenderá Taiwán. Y lo hará con fuerza", ha declarado Mukesh Dave, director de inversiones de Aravali Asset Management, un fondo global de arbitraje con sede en Singapur.

La postura de Elbridge Colby, uno de los asesores de confianza de Donald Trump, está alineada con esta estrategia. Este tuit publicado por él en mayo de 2023 refleja con claridad cuál es la política que defiende con el propósito de disuadir al Gobierno de Xi Jinping: "Seríamos unos locos si permitimos que TSMC caiga intacta en manos de China". A priori podríamos aceptar que está exagerando. Al fin y al cabo esta compañía es taiwanesa, no estadounidense. Sin embargo, la realidad es inapelable. Según Gina Raimondo, la exsecretaria de comercio, "EEUU compra el 92% de sus chips de vanguardia a TSMC en Taiwán".

El tuit de Colby que he mencionado en el párrafo anterior insinúa que EEUU debería hacer todo lo que esté en su mano para evitar que China se apropie de las plantas que tiene TSMC en Taiwán. No obstante, durante los últimos dos años Colby no se ha conformado con insinuar esta idea; ha declarado públicamente que si China invade Taiwán lo que debería hacer EEUU es destruir las fábricas de TSMC y no permitir que esta iniciativa recaiga en el Gobierno taiwanés.

Imagen | TSMC

Más información | Reuters

En Xataka | EEUU confiesa su peor pesadilla: si China invade Taiwán y controla TSMC la economía estadounidense se irá a pique