Huawei recibe un soplo de aire fresco: Microsoft puede volver a exportar su software a la empresa china

La guerra comercial que se libra entre Estados Unidos y China no parece cerca de acabar. Huawei, el fabricante de smartphones y de equipamiento de redes, ha sido una de las principales perjudicadas, puesto que el veto de Donald Trump (que entrará en vigor en febrero de 2020 tras la nueva prórroga) y su entrada en la Entity List supusieron, entre otras cosas, tener que dejar de colaborar con Google y Microsoft en materia de software. Ejemplo de ellos son los Mate 30, que llegan sin las aplicaciones de Google.

Sin embargo, la situación con Microsoft, que recordemos, es la empresa que desarrolla Windows 10, sistema operativo que usan los portátiles de Huawei como los Matebook, se ha calmado, puesto que el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha concedido a la empresa una licencia para exportar software de mercado masivo a Huawei. A continuación exponemos las declaraciones de un portavoz de Huawei que recogen en Reuters. Desde Xataka hemos contactado con la empresa para conocer la postura oficial y actualizaremos cuando tengamos más información:

"El 20 de noviembre, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos concedió la solicitud de Microsoft de una licencia para exportar software de mercado masivo a Huawei. Apreciamos la acción del Departamento en respuesta a nuestra solicitud".

300 solicitudes, unas pocas aprobadas

Y es que, actualmente, cualquier empresa estadounidense que quiera hacer negocios con Huawei debe solicitar una licencia al Departamento de Comercio de Estados Unidos para su revisión y posterior aprobación/denegación. De acuerdo a Reuters, que cita a un funcionario de dicho departamento, se han "recibido aproximadamente 300 solicitudes de licencia, de las cuales aproximadamente la mitad han sido procesadas. Aproximadamente la mitad de ellos, o la cuarta parte del total, han sido aprobadas y el resto denegadas".

Ni Microsoft ni el Departamento de Comercio de Estados Unidos han querido hacer comentarios sobre qué productos entran dentro de la licencia concedida a Microsoft, pero Dan Ives, analista de Wedbush Securities (vía Reuters), opina que lo más probable es que se trate del sistema operativo Windows. De acuerdo a Ives, "esto sería un gran alivio para Huawei".

En cuanto a la situación con resto de empresas, el aplazamiento del veto permite a Huawei seguir trabajando con ellas, si bien no se incluyen las colaboraciones con empresas como Intel o Qualcomm, es decir, que a pesar de la prórroga, no pueden hacerse con sus componentes. Huawei opina esta situación "ha causado un daño económico significativo a las empresas estadounidenses con las que Huawei hace negocios, ha interrumpido la colaboración y socavado la confianza mutua de la que depende la cadena de suministro global".

Si una empresa estadounidense quiere hacer negocios con Huawei debe recibir una licencia por parte del Departamento de Comercio

A su vez, desde la empresa reconocen que "extender la Licencia General Temporal no tendrá, en ningún caso, un impacto sustancial en los negocios de Huawei. No obstante, esta decisión no cambia tampoco el hecho de que Huawei sigue recibiendo un trato injusto". El motivo para dar estas licencias es que algunas empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos dependen de una forma u otra de Huawei, así que simplemente buscan darle más tiempo a dichas empresas a que hagan la transición a otros socios no vetados. En palabras del Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross:

"[Esta extensión] Permitirá a las operadoras continuar sirviendo a los clientes en algunas de las áreas más remotas de los Estados Unidos que de otro modo quedarían en la oscuridad".

Ahora bien, otorgar estas licencias no ha sentado bien a todos los dirigentes políticos de Estados Unidos, puesto que 15 senadores han instado al Departamento de Comercio a que deje de emitir dichas licencias hasta que se proporcione "un informe que describa los criterios específicos para determinar si la aprobación de una licencia representa o no una amenaza para la seguridad nacional". Recordemos que uno de los motivos esgrimidos por Estados Unidos para vetar a Huawei es que las empresas chinas están espiando para Pekín o robando propiedad intelectual.

Sea como fuere, Huawei ha seguido operando con relativa normalidad. La compañía china ha lanzado los nuevos Mate 30 y Mate 30 Pro sin las aplicaciones de Google y filtraciones recientes apuntan a que los Huawei P40 y P40 Pro llegarían con un dual boot con Harmony OS (su propio sistema operativo) y Android basado en EMUI 10.

