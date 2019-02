Huawei Matebook 13, análisis: los portátiles Huawei siguen dando razones a su favor

Huawei no se conforma con el mercado de los smarpthones y ya tiene consolidada una línea de portátiles de consumo de muchísimo interés, con el Matebook X Pro a la cabeza.

El último modelo en aterrizar es el Huawei Matebook 13, un modelo que quiere arrebatar un trozo del mercado de los ultrabooks potentes, bonitos y no muy caros. Y ya lo hemos probado en Xataka.

Ficha técnica del Huawei Matebook 13

Huawei ha decidido mantener en el Matebook 13 buena parte de la esencia de sus modelos de más empaque. El nuevo Matebook 13 no es tan increíble en algunos puntos como el modelo estrella de Huawei, el Matebook X Pro, que recordemos que incluso ocultaba la webcam. Pero mantiene las ideas de diseño limpias, sobrias y bien pensadas de toda la gama.

El resultado es un portátil de 13 pulgadas que pesa menos de 1,3 kg y ofrece unas dimensiones contenidas. Todo ello con un precio más ajustado a la competencia de Xiaomi, por ejemplo, justo lo que le faltaba a la gama X.

Huawei Matebook 13 Pantalla LTPS 13 pulgadas (formato 3:2, 2.160 x 1.440 píxeles, 200 ppp) Procesador Intel Core i5-8265U Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce MX150 Memoria 8 GB LPDDR3

2133Mhz Disco duro 256 GB SSD Sonido 2 altavoces estéreo Dolby Atmos Conectividad WiFi 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO, WiFi Direct, Bluetooth 4.1 Batería 41 Whr Dimensiones y peso 286 x 211 x 14,9 mm

1,28 kg Sistema operativo Windows 10 Home Otros Cámara frontal 1MP, lector de huellas, 2 x USB tipo C, jack 3.5mm Precio 999 euros

En la ficha técnica del Huawei Matebook 13 hay que fijarse en la combinación de su pantalla de 13 pulgadas y resolución 1440p, junto con el procesador Core i5 de octava generación. Es el modelo básico que parte de los 999 euros y que en nuestro caso, cuenta con la gráfica discreta MX150 de Nvidia.

Diseño (casi) sin marcos en formato compacto

Si al plantearte la compra de un portátil primas la movilidad, este Matebook 13 de Huawei es una opción a tener muy en cuenta. Y es que cargar con el Huawei Mate 13 no supone problema alguno.

Ya hemos indicado que es un portátil muy compacto para su diagonal, lo que se agradece. Sin embargo, los 1,3 kg de peso se notan bastante precisamente por esa alta compactación y el acabado en metal. Cuando lo cogemos, por su tamaño, uno espera algo menos de peso.

Un primer valor del MateBook 13 es su tamaño compacto, de los que más consiguen reducir dimensiones dentro del sector de los ultrabooks con pantalla de 13 pulgadas

El alumino es el total protagonista del diseño del Matebook 13. Este portátil está muy bien rematado, con bordes suaves, pero no dispone de elemento alguno de personalidad más allá del logo de la carcasa, con relieve algo tosco. A la vista pasa bastante desapercibido y es completamente idéntico a la familia Matebook X.

En un ultrabook ya estamos acostumbrados a que la conectividad suela ser limitada. No nos extraña pues que los puertos USB-C sean los dominadores únicos en este Matebook 13, con la salvedad de un puerto de 3.5 mm para auriculares.

Huawei solo coloca dos puertos USB-C a disposición de usuario, que además no son Thunderbolt 3

Contamos con dos puertos USB-C con interfaz 3.1, nada de USB-A, algo que algunos usuarios echamos de menos enseguida por ejemplo para adaptadores de ratones inalámbricos que no son bluetooth o conectar una impresora que no sea inalámbrica. Pero de haberlos colocado no habríamos podido disfrutar de un grosor tan reducido.

Huawei trata de quitar hierro a esta escasez de puertos con la inclusión de un adaptador. En nuestro caso fue uno de USB-C a USB-A.

Respecto a los dos puertos incluidos hay que decir que no son idénticos. El único que admite la carga con el adaptador de corriente de 65 W es el de la izquierda (hay símbolo para reconocerlo, así como un LED blanco que se enciende durante la carga), quedando el de la derecha para las salidas de vídeo vía DisplayPort. No hay en ninguno de los dos soporte para Thunderbolt 3, lo que deja algo en evidencia a este modelo más asequible de Huawei.

Como ya incluyen cada vez más portátiles, el botón de inicio integra un sensor de huellas para identificarnos en Windows 10 de manera cómoda y segura mediante Windows Hello.

El registro de la huella es algo pesado pero una vez completado la identificación es rápida y de las ayudas para el día a día que, como en el teléfono móvil, uno ya no quiere dejar de tener como opción. Muy bien por Huawei al integrarlo en este equipo "de entrada".

Pantalla con formato 3:2

Parte del valor de compactación del Matebook 13 lo encontramos en la pantalla. Los marcos son bastante reducidos para esta gama de precio pero es el formato 3:2 en vez de los más clásicos 16:9 / 16:10 el que nos transmite más esa idea de pequeño equipo. Si buscas el equipo básicamente para trabajar,

El formato 3:2 es ideal para conseguir más espacio de trabajo pero queda algo penalizado cuando queremos reproducir contenido nativo en 16:9

El Huawei MateBook 13 ofrece al usuario una diagonal de 13 pulgadas, ideal para quien quiere portabilidad sin renunciar a un buen espacio de trabajo. Cuenta con una resolución de 2160x1440 píxeles, que nos deja con una densidad de casi 200 ppp, por lo que la nitidez es muy buena.

La calidad del panel IPS es muy alta, con un brillo de 300 nits, contraste 1000:1 y unos excelentes ángulos de visión y reproducción del color. Tanto en interiores con luz como en exterior, la visibilidad de la pantalla es correcta pero mejorable con algo más de brillo.

No nos libramos de los reflejos típicos de una pantalla con acabado brillante tanto en interior como especialmente en exteriores.

Los reflejos no se pueden evitar en esta pantalla en la que echamos en falta un extra de brillo

Al ritmo que vamos, como ha pasado con el mundo de los smartphones, la cita al puerto de auriculares es ya casi obligatoria. En este Matebook 13 no falta, como tampoco lo hacen dos altavoces estéreo con Dolby Atmos. Están situados en la parte inferior de la carcasa y ofrecen un sonido bastante potente, claro aunque echamos en falta algo más de contundencia con el refuerzo de graves.

Gran teclado y touchpad

Otro elemento que Huawei acertadamente se trae de sus portátiles más caros lo encontramos en el teclado y el touchpad.

Pese a su tamaño compacto, el teclado y touchpad son muy grandes y realmente cómodos para trabajar largas sesiones de manera confortable

En el caso del primero, destaca en el diseño por ocupar toda la anchura del portátil, con lo que conseguimos un buen tamaño de tecla. El recorrido de las mismas es de poco más de 1 mm, una cifra equilibrada y que me ha resultado cómoda aunque pueda ser escasa para algunos usuarios acostumbrados a modelos tipo chiclet con más margen para la activación de cada tecla.

Ha sido durante una semana nuestro equipo de batalla y de escritura principal y hemos podido escribir largos periodos de tiempo con gran velocidad y de manera muy confortable y precisa.

El teclado, como no podía ser menor, es retroiluminado, con dos niveles seleccionables con la misma tecla de función rápida. También hay indicadores individuales y muy sutiles para las teclas de función y mayúsculas.

En cuanto al touchpad, también tiene un tamaño grande, especialmente a lo ancho. Tiene muy buen tacto, responde muy bien a los gestos y toques, pero la acción de pulsar sobre cualquier zona del mismo me ha parecido algo brusca.

Potencia de portátil serio

Uno de los argumentos de compra de este Matebook 13 de Huawei lo encontramos en su configuración interna. La versión que hemos probado en Xataka es la más sencilla, pero en ese caso ya partimos de un Core i5-8265U (Whiskey Lake) acompañado de 8 GB de memoria RAM y un SSD de 256 GB. Existe una versión superior con un Core i7 y SSD de 512 GB.

Un elemento importante a nivel de rendimiento de este Huawei Matebook 13 está del lado del apartado gráfico. Incluso la versión de entrada que hemos probado ofrece una gráfica discreta Nvidia MX150, lo que no nos da para grandes alegrías a nivel de edición o gaming, pero es mejor solución que las integradas de Intel y un buen logro por parte de Huawei para competir de tú a tú con soluciones ya asentadas y en algunos casos de mayor precio.

Con esta solvente base, el comportamiento del Matebook 13 en nuestros test habituales para medir el rendimiento de los equipos que analizamos ha sido excelente. En Cinebench R15 obtuvimos una puntuación de 166/623 puntos en la prueba CPU Single/Multi, mientras que la parte gráfica (OpenGL Test) consiguió superar los 100 fps.

En los test de rendimiento de la CPU con PCMark 8, en las respectivas pruebas Home y Work, el Huawei Matebook 13 se alzó con 3512 y 4660 puntos. En el test con FireStrike consiguió superar los 3300 puntos.

En el día a día, el rendimiento del Matebook 13 es excelente para tareas de ocio y trabajo, incluso con algo de edición de fotografía y vídeo. También para jugar a títulos no muy exigentes, como podría ser Rocket League, Fornite o el reciente Apex Legends, este portátil de Huawei es perfectamente capaz de ofrecernos tasas por encima de 30 fps incluso a la resolución nativa.

En Fornite, por ejemplo, en nuestras pruebas con la configuración 1440p-Media, no teníamos problemas en mantener una tasa de más de 50 fps.

Con el Matebook 13 no esperes jugar a títulos Triple A de manera habitual, pero títulos como Fornite o Rocket League permiten alcanzar los 50 fps a máxima resolución

La lectura y escritura del SSD integrado en este Matebook 13 es otra de las grandes alegrías en estos días que llevamos trabajando a tope con el equipo de Huawei. La unidad SSD de 256 GB ofrece uno de los mejores rendimientos en este tipo de equipos en la actualidad. En nuestras pruebas ha promediado 3460 MB/s en modo lectura y 1650 MB/s en modo escritura.

La solución escogida por Huawei para este portátil no renuncia a los ventiladores. Pero hemos quedado muy contentos de su gestión. No hay activaciones tempranas ni a destiempo, y la inmensa mayoría del tiempo están apagados.

Cuando le exigimos a nivel gráfico o la unidad de almacenamiento se inicia la activación de los mismos, es un ruido admisible pero apreciable, en línea con la competencia y que permite que el uso del equipo sea cómodo sin renunciar a una potencia extra necesaria a este nivel de portátil.

La salida de aire no se sitúa en un lateral, bien, pero la colocación de la misma justo en el sistema de bisagra de la pantalla la deja algo tapada según la inclinación que demos a la pantalla, que es capaz de alcanzar incluso los 120 grados, permitiendo así una visualización más flexible.

El Huawei Matebook 13 llega al mercado con Windows 10 Home. Lo hace no muy cargado de bloatware, aunque no nos libramos de servicios como Deezer, Fitbit Coach, Music Maker Jam de Magix, Plex o PicsArt. Si no los quieres de entrada, tocará pasar algo de tiempo desinstalándolos.

Autonomía justa para la jornada de trabajo

Pese a un peso que no es de los mejores entre los ultrabooks de gran movilidad, la batería del Huawei Matebook 13 se queda en unos a priori cortos 41 WHr. La compañía le otorga unas 9 horas de autonomía en modo vídeo.

En nuestro test habitual con brillo al 50% y reproduciendo contenido vía WiFi, el Huawei Matebook 12 ha alcanzado de media 7,5 horas de autonomía. En la prueba más práctica, con navegación de bastantes pestañas, algo de multimedia en segundo plano vía streaming, ofimática y algo de edición de fotografía, necesitábamos poner a cargar el portátil tras una media de no más de 5 horas, lo que lo deja como un equipo algo justo para cubrir jornadas de trabajo en movilidad que sean intensas.

Para la carga contamos con un puerto USB-C, viniendo de serie el portátil con un cargador compacto de 64W y con el cable separable. Aquí hemos notado que cuando estamos realizando tareas exigentes de escritura en disco o con la MX150 a pleno rendimiento, el ritmo de carga prácticamente era de cero. En condiciones normales, la batería del equipo se carga en menos de dos horas.

Huawei Matebook 13, la nota y opinión de Xataka

En menos de tres años Huawei ya tiene un lugar importante en un mercado donde era un completo extraño. El Huawei Mate 13 que hemos probado en Xataka es el nuevo modelo que completa una gama de portátiles potentes, bien diseñados y equilibrados en todos sus apartados, y que, como pasa con sus teléfonos, con la oferta adecuada se convierte en compra más que recomendable.

El Huawei Matebook 13 destaca por su diseño compacto, la calidad del teclado/touchpad, y un rendimiento que da para mucho tanto en el mercado laboral como en el de ocio. La escasez de puertos o el brillo mejorable de su pantalla son algunos detalles que debemos tener en cuenta.

Pero arrancando en los 999 euros, Huawei ya está lista para que marcas como Xiaomi no estén tan tranquilas en su campaña de conquista de este nuevo mercado para las marcas de telefonía.