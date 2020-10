Huawei negocia la venta de Honor para que su submarca de móviles evite el veto de los EE.UU, según Reuters

Huawei se encuentra en negociaciones para vender parte del negocio de Honor, según informa Reuters. El principal interesado sería Digital China Group Co Ltd, principal distribuidor de los teléfonos de Honor en China y el acuerdo podría alcanzar la cifra de entre 15 y 25 mil millones de yuanes, unos 3.200 millones de euros al cambio.

Reuters no concreta qué secciones de Honor estarían a la venta, pero se nombra tanto la propia marca de Honor, división dedicada a smartphones y centrada en atraer al público joven y las ventas online, así como la cadena de suministro y tecnología.

Una venta para esquivar el veto de los EE.UU

El objetivo detrás de este movimiento no sería otro que independizar a Honor de Huawei y así intentar esquivar el veto de la administración Trump. Esta maniobra no es la primera vez que aparece encima de la mesa. El analista Ming-Chi Kuo explicaba que "si Honor es independiente de Huawei, su compra de componentes ya no estará sujeta a la prohibición estadounidense de Huawei. Esto ayudará al negocio de teléfonos inteligentes de Honor ya los proveedores".

Este movimiento permitiría, en caso de que Estados Unidos no hiciera cambios, a Honor poder comprar componentes que actualmente le están vetados por estar asociada a Huawei. La información inicialmente fue publicada por el analista en ITHome y posteriormente eliminada. Las declaraciones todavía pueden visitarse a través de Google Caché y ahora han sido confirmadas por una fuente de Reuters, quien indica que las negociaciones se están produciendo.

Además de Digital China, otros compradores potencial que están sonando para adquirir parte del negocio de Honor son otros fabricantes de móviles como TCL o Xiaomi, aunque ninguna de las dos compañías ha mostrado oficialmente su interés en realizar esta compra.

Según datos de Canalys, Honor representa el 26% del total de teléfonos enviados por Huawei, casi 15 millones de unidades enviadas durante el segundo trimestre del año. Con la venta de esta división, Huawei también obtendría una relevante inyección económica.

En respuesta a Xataka, desde Honor explican que actualmente no tienen comentarios que ofrecer al respecto.

