"Hay que pedir lo que creas que vales": siete desarrolladores nos cuentan qué le aconsejarían a su yo de hace 10 años

"Si lo hubiera sabido antes...". Sí, más sabe el diablo por viejo que por diablo.

Por eso, y aunque todos y cada uno de nosotros tiene que llevar su propio aprendizaje, tanto personal como profesional, hemos querido preguntar a siete profesionales, especialmente del mundo del desarrollo, qué les hubiera gustado saber antes. Qué consejos le darían a su yo de hace 10 años. Qué enseñanzas, en definitiva, pueden ofrecer para aquellos perfiles que tienen menos recorrido profesional.

Con la perspectiva que da una década de experiencia profesional (o más), algunas de las recomendaciones de estos expertos pueden sonarte (¿alguien ha dicho algo de mejorar tu nivel de inglés?) pero otra puede que nunca se te hayan planteado como, precisamente, buscarte a una persona que te mentorice durante tus primeros pasos.

Descubre cuáles son estas recomendaciones que a estos profesionales con carreras asentadas y diversas les hubiera gustado conocer con anterioridad. Y, en cualquier caso, no te agobies: pese a que ellos tuvieron que aprender estas moralejas sobre la marcha, su carrera se sigue desarrollando con éxito.

Mary De Nóbrega

Ingeniera de software en Eventbrite

Lo primero que le diría a mi yo de hace 10 años es: aprende inglés. Aprende lo suficiente para poder comunicarte en comunidades internacionales y ampliar tu red. Realmente nunca dejarás de aprender un idioma.

Lo segundo que le diría: no centres toda tu carrera en un solo stack, limitará tus oportunidades laborales. Además, aprender diferentes lenguajes de programación te dará diferentes perspectivas para resolver un mismo problema (por aquello de que si solo tenemos un martillo, todo parece un clavo).

También le diría: aprende a administrar servidores y todo lo que implica poner en marcha un proyecto desde cero. Esto te ayudará a evolucionar hacia la cultura DevOps.

Involúcrate en más comunidades y, junto a esto: consigue un/a mentor/a. Alguien que te guíe en tu carrera y te ayude a crecer. Una persona inquieta, curiosa, con buena energía.

Francis Santiago

DevOps Consultant at Qindel and Volunteer Events Manager at Girls in Tech Spain

Si pudiera hablar con la Francis de hace 10 años le diría que cada decisión que tome aunque sea difícil, que aunque crea que no es la correcta, será la correcta. Que aprenderá muchas cosas en su trayecto. Que no se desanime, que si puede estudie inglés que le hará falta.

En la parte profesional, le diría que todo llegará en el momento justo y que no se desespere, que muchos de sus proyectos se podrán realizar con mucha paciencia y esfuerzo.

En la parte familiar, le diría que pase mucho más tiempo con su abuela y su madrina, que disfrute de ellas y que las haga tan feliz como pueda.

En el ámbito personal, que viaje y conozca todo lo que puede en su país, y que no mire atrás porque lo que viene será difícil pero que tiene toda la fuerza que se necesita para enfrentarlo. Que llore y llore mucho cada vez que necesite, y que jamás se olvide de donde viene.

Isidro López

Desarrollador y Technical Agile Coach

No me arrepiento de haberme enfocado en una tecnología u otra. Resolver problemas era lo que me gustaba. Pero creo que hay que tener la mente abierta. Me diría que buscara un mentor o mentora cuanto antes. Creo que es algo muy bueno. Aunque tengas un perfil especializado, viene bien tener a alguien que te acompañe, que te abra nuevos mundos. Rodearte de gente que sepa más que tú y aprender, rodéate de gente con inquietudes parecidas y que sea maja

Me aconsejaría preguntar mucho más. En Alemania preguntaban más y me lo achacaban. Pero todo lo que no se entienda hay que preguntar, sin tener miedos ni vergüenzas

Mejoraría la asertividad. Hace años me costaba más las habilidades sociales. A nivel profesional hay que tener más asertividad y desarrollar la comunicación no violenta, decir en lo que no estoy de acuerdo pero de forma efectiva

A niel de salario. En mi primer trabajo descubrí que un compañero nuevo, haciendo lo mismo que yo, ganaba mucho más. Y me lo explicaron y fue porque lo pidió. En las negociaciones salariales sigue habiendo poca transparencia y gente que no se valora. Pedir es gratis. Hay que pedir lo que creas que vales, pero tienes que estar informado.

También me diría que no hay que esperar a irte de una empresa si no funciona. De los 7 años que estuve en metro de Madrid me sobraron 5 y fue una experiencia para saber qué no quería hacer a nivel laboral.

Aunque soy teleco, durante algún tiempo pensé que hubiera sido mejor estudiar informática. Pero a día de hoy mi enfoque es que todo lo que he hecho me ha aportado. Eso sí, hay que tener cuidado. Quizá por complejo de haber empezado tarde o no haber hecho informática, cuando era desarrollador me ponía a leer mil cosas, estudiarla y probarla, incluso fuera del trabajo. Y eso es una locura, me generaba agobio. No vas a dar a basto. Relax, no puedes saberlo todo. Con foco y limitando el tiempo. O bien algo que te sea útil en el trabajo o que te motive a nivel personal

También me aconsejaría atreverme. En una startup que estaba empezando me propusieron entrar como CTO. Le di muchas vueltas y no me atreví. Pensé que me venía grande. A veces pienso que debería haberme lanzado, aunque no me suponga un trauma.

Marina Serrano Montes

Lead Developer en Vonage

Pienso que no existe una fórmula secreta que nos garantice acertar en la toma de decisiones, pero alguna vez me he planteado que no estaría nada mal hablar con mi “yo” del pasado y pasarle algunos siguientes pasos.

A mí “yo” del pasado le diría, no lo dudes, engánchate al mundo de la tecnología, llegarás a ser una desarrolladora de software y cada día tendrás un nuevo reto a resolver. Es un camino fascinante y no dejarás de aprender.

Pero primero, piensa que es lo que te motiva y atrae, qué es lo que quieres hacer en tu día a día y después decides qué tecnología o lenguaje de programación para empezar aprender y conseguir tu objetivo y no al revés.

Créate una cuenta GitHub desde el primer momento y aprende GIT. Esto te ayudará a guardar tus proyectos y ejemplos que estás creando, versionarlos, aprender a trabajar en equipo, invitando a otros usuarios como colaboradores y permitiendo que hagan cambios o revisen tus PRs y contribuir a otros repositorios. Además, te permitirá mostrar tus conocimientos y compartirlos con futuras empresas.

Independientemente del lenguaje de programación o el camino que elijas, no te agobies, porque siempre habrá cosas que no sepas. No es necesario aprender algo completamente, por ejemplo, no intentes memorizar todos los métodos o tipos de datos, al final con la práctica diaria los irás aprendiendo. Intenta poner en práctica la regla 80/20, con un 20% aprendido, podrás comenzar a usarlo, empezar a programar con confianza y obtener el 80% de los resultados.

Participa en algún programa de mentoring, recibir feedback es clave en el proceso de aprendizaje. Y empieza a estar activa en la comunidad de desarrolladores, pregunta, discute y aporta sobre temas relacionados con esa tecnología.

No esperes para aplicar a ofertas de empleo. No pienses que no eres los suficientemente buena y que aún tienes que aprender un poco más. Una vez consigas un trabajo como desarrolladora de software en una empresa, tu experiencia y aprendizaje se acelerarán.

Por último le diría a mi “yo” del pasado, que no olvide que el desarrollo de un producto se hace en equipo y es importante que también nos centremos en mejorar nuestras soft skills.

Juan Gil Miqueo

CEO de Mybooking

Hace diez me decidí a trabajar por cuenta propia. Había pasado los 13 anteriores en consultoras y después de la crisis del 2008 en la que perdí mi trabajo me dije que no volvería a lo mismo. Me costó mucho encontrar un camino. Di cursos de formación para empresas, hice todo tipo de desarrollos como freelance hasta que hace 3 años aposté por mi Startup, tras cuatro años siendo un side project.

Le diría a mi yo de hace 10 años que se metiera en comunidades como Twitter o Wordpress. También que programase un plugin de Wordpress o que preparara cursos programación online. Siempre me ha gustado dar clases y habría sido un camino.

Por último, que no tardara tanto en apostar por mí. Que no tuviera tanto miedo a dejar el trabajo de freelance para apostar por mis productos.

Lucía Manzano

Especialista en BI y Big Data en Telefónica

Le diría que nunca deje de intentarlo. Que siga echando esas becas que le gustan y que le han rechazado en una convocatoria anterior, que no deje de echar otras por miedo o por creer que no tiene posibilidades porque, al menos, hay que intentarlo.

En mi caso, hay muchas becas que eran a final de carrera para ir a Estados Unidos y era algo con lo que siempre había soñado... Pero ni siquiera las solicité porque pensé que no tenía opciones. ¿Por qué no iba a tenerlas? No me atreví nunca a echar la beca o nunca me pareció que era un buen momento para hacerlo. Por eso me diría esfuérzate, inténtalo que si te dicen que no, pues tampoco pierdes nada.

También que si se va fuera con alguna beca como la Erasmus, que aprenda el idioma bien de verdad en vez de a medias, ¡luego es más difícil aprenderlo a la vuelta sin estar totalmente inmerso en el país!

Gema Romero

Ingeniera informática y Técnica de administración electrónica en el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (Bizkaia)

Le diría que no se rinda, que lo va a conseguir digan lo que digan. Que no se equivocó al estudiar la carrera de informática aunque no sea lo "suficientemente friki".

Que no tenga miedo a moverse por otras ramas, todo lo que haga le llevará a la tecnología. Que siga estudiando, investigando y leyendo.

Que se atreva a entrar en las redes sociales, son un pozo de información y personas interesantes. Que ayude a los demás a usar la tecnología como herramienta diaria.

Y, sobre todo, que disfrute cada día de lo que hace.

Jordi Roldán

Ingeniero senior en Eventbrite

En nuestro sector hay muchísimas especialidades y cada una de ellas tiene un montón de tecnologías para implementarla. Cuando uno termina la carrera universitaria es bastante frecuente sentirse abrumado por la cantidad de opciones disponibles para enfocar la carrera profesional. A mi yo del pasado le daría dos consejos: