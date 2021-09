Francia prohíbe a sus ministros usar la nube de Office 365 por temor a que Microsoft deba compartir información sensible con el gobierno de los EE.UU

Francia ha dado un paso más en proteger su soberanía digital. Según una circular interna a la que ha tenido acceso Public Actors, el director de la 'Direction interministérielle du numérique', considerado el departamento de sistemas de la información del estado francés, ha prohibido a los ministros el uso de Microsoft 365 (antes Office 365).

Según explica el organismo, Microsoft 365 "no cumple con la doctrina en la nube del centro" y por ello requiere a los distintos funcionarios públicos que no hagan uso de la versión en la nube. Sí podrán seguir utilizando el software Office, pero no así la solución colaborativa en la nube.

Objetivo: protegerse de la Cloud Act de EE.UU

La normativa llega para hacer frente a la Cloud Act de los Estados Unidos, donde pueden ordenar la divulgación de datos almacenados en Europa por empresas estadounidenses independientemente de su ubicación. El gobierno francés teme que Microsoft 365, alojado en Azure, pueda suponer una fuga de datos y por ello opta por obligar a la utilización de herramientas alojadas en servidores franceses.

"Las soluciones colaborativas, ofimáticas y de mensajería que se ofrecen a los funcionarios públicos se enmarcan en sistemas de manejo de datos sensibles", explica el director interministerial para justificar esta medida. Datos como "los personales de los ciudadanos franceses, los datos económicos relativos a las empresas francesas, o aplicaciones comerciales relativas a funcionarios públicos del Estado".

Como reemplazo a la nube de Microsoft, los ministerios podrán utilizar la nube interna nacional o aquellas soluciones que hayan recibido la etiqueta 'SecNumCloud', emitida por la Agencia Nacional para la Seguridad de los Sistemas de Información, y que engloba empresas dirigidas por europeos y con servidores en Francia. Una etiqueta que por el momento solo tienen tres empresas: Oodrive, 3DS Outscale y OVHcloud.

Según apunta el comunicado, los funcionarios públicos también podrán utilizar las herramientas de Bleu, empresa creada por Orange y Capgemini y parte de la iniciativa Gaia-X. Una estructura con servidores franceses a través de la cual Microsoft podría llegar a ofrecer los servicios de Microsoft 365 para estos funcionarios.

En mayo, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) ya adoptó una posición similar donde consideró que era necesario encontrar soluciones alternativas a las herramientas colaborativas de empresas estadounidenses, al menos en el ámbito educativo universitario y la investigación. Ahora, desde el departamento de sistemas francés han dado la orden interna de avanzar en el proceso de desligarse del software en la nube de procedencia norteamericana.

Desde Xataka hemos consultado con Microsoft este asunto. Actualizaremos cuando obtengamos respuesta.

Imagen | Matthew Manuel