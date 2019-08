Office 2019 vs Office 365: cómo son y cuáles son sus diferencias

Vamos a explicarte cuáles son las diferencias entre Office 2019 y Office 365. Microsoft tiene dos suites ofimáticas diferentes, la Office 2019 que viene a recoger el testigo de la alternativa clásica de un único pago, y un Office 365 basado en la nube y siempre actualizado a cambio de un pago mensual o anual.

El artículo lo vamos a empezar hablándote de cómo son cada una de estas alternativas por separado. Luego te enseñaremos una tabla con las diferencias entre ambos servicios, y finalizaremos con nuestras conclusiones. En la tabla hemos diferenciado las dos principales versiones de Office 365, pero nos hemos quedado con la versión básica de Office 2019.

Cómo es Office 365

Office 365 es un servicio bajo suscripción lanzado como Microsoft como alternativa al método tradicional de vender soluciones ofimáticas. En vez de vender la licencia de Office a un precio elevado, Office te permite utilizar todas las aplicaciones ofimáticas de la empresa a cambio de un pago mensual.

Además de estas soluciones, en el paquete también se incluye 1 TB en OneDrive, el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft. Con ello se le añade al conjunto del paquete un valor con el que animan a los usuarios a gastarse a largo plazo más dinero del que les costaría por ejemplo una licencia de Word.

Las aplicaciones ofimáticas de Office 365 se mantendrán siempre actualizadas, de manera que cuando Microsoft lance novedades no tendrás que pagar por una nueva versión de ellas, sino que simplemente se actualizarán sin modificar el coste mensual que ya te supone tenerlas contratadas.

Office 365 se ofrece con diferentes tarifas, pudiendo contratarlo sólo para ti o para tu familia. Incluso en el caso de que obtengas la tarifa personal, te permitirá instalar las aplicaciones en tu ordenador, una tableta y un móvil a la vez, permitiéndote trabajar de forma convergente guardando archivos en la nube para continuar en un dispositivo con el trabajo que empezaste con otro.

Además, el almacenamiento en OneDrive también incluye una aplicación para móviles que te permite utilizar la nube de Microsoft para almacenar tus fotografías y descargarlas automáticamente en tu ordenador. Huelga decir que además de las fotos también podrás almacenar todo tipo de documentos y archivos multimedia para acceder a ellos desde cualquier lugar.

Cómo es Office 2019

Office 2019 es la suite ofimática mínima y básica de Microsoft, el Office de toda la vida que no incluye almacenamiento en la nube ni sincronizaciones ni muchas de las funciones que hacen especial a Office 365. Es simplemente una suite con Word, Excel y PowerPoint, que pagas una vez y ya tienes la licencia para utilizarlo siempre.

No hemos mencionado estas tres aplicaciones por casualidad, ya que Office 365 contará con seis aplicaciones en su suite, mientras que Office 2019 se quedará sólo con tres. Además, tampoco hay almacenamiento extra en la nube, te tendrás que conformar con los 5 GB gratuitos en vez del tera que ofrece el Office 365, ni tendrás el plan de 60 minutos de llamadas al mes con Skype.

Teniendo en cuenta que Microsoft gana gran parte de su dinero gracias a la nube, y que en este aspecto Office 2019 no aporta nada, debes tener en cuenta que la empresa no se esforzará en actualizar Word, Excel o Powerpoint. Las versiones 2019 tienen unas funciones determinadas, y no se le añadirán las nuevas que vayan recibiendo las aplicaciones de Office 365. Vamos, que ni siquiera Microsoft quiere que te decantes por Office 2019.

Esta suite está diseñada para ser utilizada en un único ordenador de sobremesa, ya sea un PC con Windows o un Mac. E incluso en el caso de que pudieras hacer algún tipo de trampa con la que instalarlo en un segundo ordenador, serán aplicaciones completamente separadas entre sí y sin ningún tipo de interacción entre ellas.

En cualquier caso, es una alternativa interesante si no necesitas todas las novedades y o el almacenamiento en la nube que incluye la versión 365, y si sólo necesitas unos Word, Excel y PowerPoint funcionales que puedas utilizar durante varios años sin tener que preocuparte por hacer pagos mensuales.

Pero claro, si ese es tu caso también has de saber que hay competencia bastante interesante como LibreOffice, que es una aplicación gratuita que incluye parte de las funciones que encontrarás en las aplicaciones de Office.

El Office 2019 al que nos vamos a referir en este artículo se llama Office Hogar y Estudiantes 2019 y cuesta 149 euros. Pero a parte de esta, también tienes un Office Hogar y Empresas 2019 que por 299 euros incluye la aplicación de Outlook, y un Office Profesional 2019 que por 579 euros incluye Outlook, Publisher y Access.

Diferencias entre Office 365 y Office 2019

Office 365 Personal Office 365 Hogar Office 2019 Aplicaciones incluidas Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Publisher (sólo PC)

Access (sólo PC) Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Publisher (sólo PC)

Access (sólo PC) Word 2019

Excel 2019

PowerPoint 2019 Servicios incluidos OneDrive

Skype OneDrive

Skype Ninguno Aplicaciones siempre actualizadas Sí Sí No Disponible para 1 equipo PC o Mac, 1 tableta y 1 teléfono Hasta 5 equipos PC o Mac, 5 tabletas y 5 teléfonos Sólo para un único dispositivo PC o Mac Almacenamiento en OneDrive 1 TB para un usuario 1 TB para cada usuario, con un máximo de hasta cinco No Llamadas Skype 60 minutos al mes para un usuario 60 minutos al mes para cada usuario, con un máximo de hasta cinco No Soporte técnico por chat o teléfono Sí Sí Sólo durante 60 días Licencia para uso doméstico Sí Sí Sí Precio 69 euros al año o 7 euros al mes 99 euros al año Pago único de 149 euros

La comparativa vamos la hemos hecho a tres bandas en vez de a dos para tener por separado las dos versiones de Office 365 que hay disponibles, la Personal y la Hogar. Microsoft las ha diseñado para que prácticamente no haya diferencias entre ellas, pero hay algunas que hay que tener en cuenta a la hora de valorar una compra, y desde luego que hay muchas con respecto a Office 2019.

La tarifa personal puede ser utilizada únicamente por una cuenta de Microsoft, mientras que la tarifa Hogar la pueden utilizar hasta cinco usuarios a la vez. Cada uno de ellos podrá tener instalada la suite de Office en su ordenador, móvil y tableta, y también disfrutarán de 1 TB cada uno de almacenamiento en la nube con OneDrive.

Por su parte, Office 2019 sólo puede ser utilizada por una cuenta de Microsoft, y según la empresa sólo puedes instalarla en un único ordenador. En el caso de que quieras compartir las aplicaciones con otros usuarios con cuentas diferentes, tendrás que comprarles una suite por separado. Además, tampoco se incluirán aplicaciones móviles ni almacenamiento en OneDrive.

Los usuarios de Office 365 podrán disfrutar de las aplicaciones móviles y de escritorio de Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Outlook, así como las aplicaciones de escritorio de Publisher y Access. A esto hay que añadirle el mencionado terabyte en OneDrive, así como 60 minutos de llamadas gratis al mes en Skype. Además, ambas tarifas incluyen también soporte técnico de Microsoft por chat o teléfono sin coste adicional mientras las tengas contratadas.

Por su parte, la tarifa básica de Office 2019 sólo tiene las versiones de escritorio de Word, Excel y PowerPoint disponibles para PC o Mac. Y si tienes algún problema, el soporte técnico por chat o teléfono sólo estará disponible durante los 60 días siguientes a haber comprado el producto. Hay dos versiones para añadir Outlook y el conjunto de Publisher y Access, pero su precio se dispara.

En cuanto al precio, Office 365 Personal lo puedes contratar por 69 euros al año o 7 euros al mes, mientras que Office Hogar te costará 99 euros al año o 10 euros al mes. Si tienes contratado Office 365 y actualizas a Hogar, el tiempo restante que te quedase en uno se te sumará a la segunda tarifa, haciendo más fácil la transición.

En cuanto a Office 2019, no hay ningún tipo de pago mensual o anual. Tendrás que realizar un pago único de 149 euros a cambio de la licencia y ya está. Esta licencia sólo vale para instalarla en un único dispositivo de sobremesa. Por lo tanto, ni posibilidad de utilizarlo también en móviles y tablets, y tampoco tiene almacenamiento en OneDrive ni Skype.

Por último, existe dos posibilidades de tener una versión más completa de Office 2019, pero sus precios se disparan. Teniendo en cuenta que la versión básica de 149 euros es la llamada Office Hogar y Estudiantes 2019, también tienes un Office Hogar y Empresas 2019 que por 299 euros incluye la aplicación de Outlook. Además, tienes la tercera opción de Office Profesional 2019, que por 579 euros incluye Outlook, Publisher y Access.