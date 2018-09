Office 2019: fecha de lanzamiento, principales novedades y diferencias con Office 365

Hoy vamos a hablar a fondo sobre qué ofrece el nuevo Office 2019. Microsoft ya ha presentado la revisión de su suite ofimática offline, que aunque no es tan completa como Office 365 sí que ofrece algunas funcionalidades que pueden serle interesante a los usuarios que prefieran hacer el pago único de una licencia a pagar una mensualidad.

Vamos a empezar hablándote sobre las principales novedades que ofrece la nueva suite, separándolas según sus aplicaciones. Luego te diremos lo que sabemos sobre su fecha de lanzamiento, y terminaremos hablándote sobre las diferencias con Office 365.

Novedades de Office 2019

Microsoft se refiere a Office 2019 como una versión local de Office, para que los usuarios que no quieran tener que pagar la cuota mensual de Office 365 tengan algunas de sus funciones. Por lo tanto, Office 2019 no incorporará novedades respecto a Office 365, sino que sólo adoptará algunas de las funcionalidades que pueden utilizarse offline.

A continuación tienes la lista completa de novedades de cada aplicación:

Novedades de Word 2019

Tema oscuro : Microsoft se suma a la tendencia de ofrecer una versión oscura de la interfaz.

: Microsoft se suma a la tendencia de ofrecer una versión oscura de la interfaz. Herramientas de aprendizaje : Utiliza capturas y descripciones de audio para enseñar a utilizar algunas de las funciones de la aplicación.

: Utiliza capturas y descripciones de audio para enseñar a utilizar algunas de las funciones de la aplicación. Text-to-speech : Puedes hacerle un dictado a Word con tu micrófono y la aplicación transcribirá lo que dices.

: Puedes hacerle un dictado a Word con tu micrófono y la aplicación transcribirá lo que dices. Mejoras en los lápices del modo dibujo : Si tienes una pantalla táctil ahora tienes más opciones a la hora de dibujar.

: Si tienes una pantalla táctil ahora tienes más opciones a la hora de dibujar. Modo Focus : Una nueva manera de mostrar el texto para leer sin interrupciones

: Una nueva manera de mostrar el texto para leer sin interrupciones Mejoras de accesibilidad

Novedades de Excel 2019

Mapas en 2D : Ahora puedes crear gráficos con mapas en tus documentos.

: Ahora puedes crear gráficos con mapas en tus documentos. Gráficos de embudo : Una interesante manera para visualizar los gráficos

: Una interesante manera para visualizar los gráficos Líneas temporales : Otra buena manera de visualizar datos cuando estás trabajando con cronologías.

: Otra buena manera de visualizar datos cuando estás trabajando con cronologías. Mejoras en PowerPivot y PowerQuery

Compatibilidad con Power Bi : El servbicio de análisis comercial proporcionado por Microsof

: El servbicio de análisis comercial proporcionado por Microsof Nuevas funciones de análisis de datos, más gráficos y funciones, incluidos CONCAT, TEXTJOIN, IFS y SWITCH.

Novedades de Outlook 2019

Tarjetas de contacto mejoradas : Nuevo diseño a la hora de ver tus contactos

: Nuevo diseño a la hora de ver tus contactos Grupos de Office 365 : Si tus compañeros trabajan en estos grupos de la versión 365, no te quedarás fuera.

: Si tus compañeros trabajan en estos grupos de la versión 365, no te quedarás fuera. Menciones : También puedes @mencionar a otras personas como en las aplicaciones de mensajería

: También puedes @mencionar a otras personas como en las aplicaciones de mensajería Focused Inbox : División de emails en pestañas en función de la prioridad

: División de emails en pestañas en función de la prioridad Función de enviar después tus correos electrónicos

tus correos electrónicos Tarjetas con información sobre viajes y entregas de paquetes en tiempo real dentro de cada correo

Novedades de PowerPoint 2019

Capacidades de zoom para ordenar diapositivas en presentaciones

para ordenar diapositivas en presentaciones Transición de morfo : Te permite animar un movimiento suave de una diapositiva a la siguiente.

: Te permite animar un movimiento suave de una diapositiva a la siguiente. Posibilidad de insertar y gestionar iconos, imágenes SVG y modelos 3D

y gestionar iconos, imágenes SVG y modelos 3D Mejoras en la compatibilidad con el lápiz: Seguro que lo agradecen quienes usan pantallas táctiles

Mejoras en seguridad inteligente

ATP en Word, Excel, PowerPoint y OneDrive for Business

Cifrado de mensajes de Office 365

Office Enterprise Protection

Agregar etiquetas de sensibilidad en Word, Excel, PowerPoint y Outlook

Fecha de lanzamiento de Office 2019

Office 2019 ha sido presentado el 24 de septiembre del 2018, y a partir de ese día ha empezado a dársele acceso a clientes seleccionados para con licencias comerciales. En cuanto al resto de usuarios, Office 2019 empezará a llegar en las siguientes semanas, aunque Microsoft no ha precisado las fechas exactas.

Office 2019 sólo es compatible con Windows 10 (no se podrá usar en versiones anteriores de Windows) y con las tres últimas versiones de macOS (10.14 Mojave, 10.13 High Sierra y 10.12 Sierra). El periodo de soporte será de cinco años de soporte global y otros dos de soporte extendido.

Diferencias entre Office 2019 y Office 365

Office 2019 Office 365 Versiones para escritorio de las aplicaciones de Office Sí Sí Actualizaciones de seguridad Sí Sí Actualizaciones con nuevas funciones No Sí Versiones web de las aplicaciones de Office No Sí Versiones móviles de las aplicaciones de Office No Sí Sincronización de archivos en la nube No Sí Servicios incluidos Ninguno Skype

OneDrive Aplicaciones Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access y Publisher Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access y Publisher Otras funciones online No Sí Forma de pago Un único pago Cuota mensual

La principal diferencia entre las dos alternativas de ofimática de Microsoft es que Office 2019 sólo lo pagas una vez, mientras que por el servicio de Office 365 tienes que pagar una cuota para poder utilizarlo. Sin embargo, y pese a que la licencia de Office 2019 no es barata, se trata de un producto que Microsoft considera secundario y que no cuenta con todas las ventajas de Office 365.

Para que te hagas una idea, Office 2019 es un producto que ofrece todas las características offline que está ofreciendo ahora mismo la suite de Office 365, pero ya no seguirá actualizándose para implementar novedades ni nuevas funciones, sólo recibirá actualizaciones de seguridad.

Otra de las diferencias es que Office 2019 no cuenta con las funcionalidades online de su hermano mayor, ya que al no contar con el respaldo de la nuve de Microsoft carece de muchas de sus funcionalidades online y colaborativas. La licencia cubre sólo la versión de escritorio, por lo que tampoco tienes unas versiones online ni para móviles con las que puedas sincronizar tu trabajo.

La filosofía de Microsoft en este producto es la de ofrecer una solución destinada a usuarios que no tienen acceso a la nube. Por no tener, tampoco tiene otros servicios añadidos como OneDrive ni Skype. Sí, la aplicación de mensajería la puedes utilizar descargándotela aparte, pero no tendrás ventajas como los minutos de llamadas gratis que cuentan los usuarios de la versión de suscripción.

Por lo tanto el resumen sería ese, el de que si compras Office 2019 estarás invirtiendo en las funciones que tiene actualmente Office 365, pero ni podrás beneficiarte de las funciones en la nube ni podrás recibir las actualizaciones con nuevas funciones que tenga la versión 365. Para recibir cualquier futura nueva opción, tendrás que volver a pagar por la próxima versión de Office convencional que salga dentro de unos años.

Sin embargo y pese a las muchas cosas que le faltan, Office 2019 no deja de ser una herramienta más que capaz para quienes quieran tener una suite completa y actualizada de ofimática. Hay alternativas gratuitas, pero esta es la oficial que mantiene y cuida Microsoft.

