GAIA-X: la ambiciosa plataforma en la nube de Francia, Alemania y 22 grandes empresas europeas para escapar de Amazon, Microsoft y Google

Europa busca la soberanía tecnológica en la nube. Para ello, los gobiernos de Francia y Alemania están trabajando en un proyecto conjunto a otras 22 grandes empresas europeas para crear GAIA-X, una gran plataforma en la nube que permita hacer frente a las tres alternativas estadounidenses: Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud.

Según describe Reuters, esta nueva plataforma será registrada como una nueva compañía en Bruselas y funcionará por el momento como una organización sin ánimo de lucro. Una plataforma en la nube en colaboración público-privada con la pretensión de ofrecerse a la Comisión Europea.

Entre las empresas que participarán en esta plataforma se encuentran SAP, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Siemens, Bosch y la francesa Atos, dirigida por Thierry Breton, el actual Comisario Europeo. Además de estas empresas nombradas, se espera que un total de 22 compañías europeas participen en el proyecto inicialmente. Aunque según describe Neowin, más de 100 empresas e instituciones académicas de 17 países distintos participarán posteriormente en la iniciativa.

Por la parte estatal, el proyecto está dirigido por los ministros de economía Peter Altmaier y Bruno Le Maire, de Alemania y Francia respectivamente. El BMWi Bund ('Bundesministerium für Wirtschaft und Energie') publicaba en octubre de 2019 un primer dossier con los detalles de Project Gaia-X, bajo el título de "Una infraestructura de datos federada como la cuna del vibrante ecosistema europeo".

Los dos grandes países de la Unión Europea están impulsando este proyecto y quieren abrir el debate sobre dónde se alojan y cómo se procesan los datos, en una cuestión que afecta tanto a la soberanía como a la seguridad.

Según describe BPdelivery, "Francia y Alemania se unen para acelerar la construcción de una nube europea para proporcionar contrapeso e independencia digital de los proveedores estadounidenses y chinos".

Entre los objetivos marcados por GAIA-X está el de tener un "ADN europeo", en línea con el Reglamento General de Datos Europeo (GDPR). El sistema está descrito como descentralizado, con soporte 'Edge', 'Fog' y 'Cloud'.

Estos son los siete puntos que marcarán la construcción de GAIA-X:

Los autores de GAIA-X presentan esta plataforma como un sistema "abierto, digital y seguro", con la intención de acabar convirtiéndose en el "núcleo de la infraestructura europea".

A raíz de la Cloud Act de la Administración Trump, los EE.UU pueden ordenar a los proveedores locales información sobre sus servidores, independientemente de dónde almacenan físicamente los datos. Gaia-X ofrecerá una vía para que Europea pueda gestionar sus propios datos.

Según los datos de Gartner de mediados de 2019, Amazon es líder del mercado en servicios en la nube con una cuota del 47,8%, seguido de Microsoft con un 15,5%, Alibaba con un 7,7% y Google con un 4%.

Pese a la búsqueda de esta independencia, según Euractiv, Microsoft contactó con el ministro alemán para ofrecer su ayuda en la infraestructura. Una colaboración que habría sido rechazada precisamente para reforzar el origen europeo.

