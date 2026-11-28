Para montar un reactor nuclear no solo hace falta una estrategia energética que apueste por esa fuente y mucho dinero, desde un punto de vista técnico se necesitan bloques de acero forjado de decenas de toneladas. Spoiler: casi nadie en el mundo sabe fabricarlos. De hecho, Francia quiere ser el cuarto país en discordia con Forge+, una nueva forja que quiere instalar en Borgoña y que constituye uno de los proyectos más importantes del renacimiento nuclear europeo.

Made in France. Framatome, filial de EDF, que es en un 80,5% de esa misma compañía eléctrica francesa y en un 19,5% de la japonesa Mitsubishi Heavy Industries, está a punto de aprobar una inversión de más de mil millones de euros para construir una nueva forja en Le Creusot. Su objetivo es llegar a producir 200 piezas anualmente, suficientes para equipar dos nuevos reactores cada año. Además, Framatome pretende fabricar en Francia todos los componentes forjados necesarios para el circuito primario de los reactores EPR/EPR2.

Por qué importa. Grégoire Ponchon, director general de Framatome, explica para Bloomberg el hito que constituye el proyecto: "Las únicas forjas capaces de fabricar las piezas más grandes del reactor, como las cabezas de la vasija del reactor, están todas ubicadas en Asia, en Japón, Corea y China".

Según Framatome, el proyecto responde a un objetivo de soberanía nacional: hoy algunas de las piezas más grandes de los reactores franceses las fabrica la japonesa Japan Steel Works, pero con esta nueva forja la producción volvería a. casa. Esto tiene consecuencias directas en la hoja de ruta de los nuevos reactores, que ahora dependen de proveedores externos. Además, esta forja sería capaz de suministrar piezas para el mantenimiento del parque en servicio, un punto interesante para las ampliaciones de vida útil.

El proyecto. La forja ocupará 10,5 hectáreas de terreno, con entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados para naves industriales, según el documento de consulta pública consultado por BFM Business. El despliegue sería en dos fases: primero el equivalente a 1,5 reactores al año y luego dos, con equipos de mecanizado adicionales. La previsión laboral es que ofrecerá entre 190 y 240 empleos directos.

La rentrée nuclear. Este proyecto se enmarca dentro de la relanzada política nuclear francesa y justo el día del anuncio la planta de Framatome en Le Creusot inauguró un taller de piezas internas de vasija de unos 100 millones de euros y 56 empleos directos, una labor que antaño se hacía en Europa del Este.

Le Creusot es un enclave industrial histórico: lleva siglos forjando metal. Sin ir más lejos, allí se fabricaron las forjas de acero de las centrales nucleares francesas y están presentes metalúrgicas como ArcelorMittal, Schneider Electric o Alstom. Esta tradición también tiene episodios espinosos, como la anomalía en el acero de la vasija del EPR de Flamanville detectada en 2015 en Flamanville, lo que llevó a una exhaustiva revisión de la calidad de piezas fabricadas.

A futuro. El proyecto todavía no está aprobado definitivamente y en poco más de un año su coste se ha duplicado: en febrero de 2025, la inversión inicial estimada era de 579 millones. Que un proyecto así se haga realidad requiere de tener clientes durante mucho tiempo: construir una forja de mil millones de euros para pocos reactores no renta. Como explica L'energeek, su construcción depende en gran medida de que se confirmen los ocho EPR2 adicionales que Francia estudia, además de los seis ya aprobados del programa inicial.

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