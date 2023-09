La escasez de trabajadores está provocando algo poco habitual en España: que suban los salarios

El mercado laboral en España está viviendo un momento muy convulso. Una suerte de tormenta perfecta en la que se une el empoderamiento de la fuerza laboral con una situación económica compleja y un cambio de ciclo en el consumo.

Esta situación ha dado pie a fenómenos como la Gran Renuncia y la falta generalizada de mano de obra cualificada, haciendo que aumente el poder de negociación de los empleados en sectores estratégicos. El Banco de España afirma que esa “tormenta perfecta” está subiendo los salarios por encima de lo pactado en los convenios colectivos.

Salarios por encima de los convenios. Según los datos ofrecidos en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del segundo trimestre de 2023, el Banco de España estima que existe una brecha entre la evolución real de los sueldos y lo pactado en los convenios colectivos debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda de vacantes.

Según la entidad supervisora, los convenios colectivos que se han renovado los últimos meses acordaron un incremento medio del 4,3% para los salarios en 2023. Estos convenios afectan a casi 2,5 millones de trabajadores. Sin embargo, la alta demanda de perfiles especializados ha hecho que los salarios reales que se pagan a los nuevos contratos se paguen con mejores retribuciones, registrando un incremento en el coste laboral por trabajador del 5,8% con respecto al mismo periodo del año pasado. “Esto podría reflejar, entre otros aspectos, incrementos salariales vinculados a los cambios de empleo”, señalan los técnicos del Banco de España en su informe.

La Gran Renuncia y la escasez de talento. La escasez de talento cualificado se ha ido expandiendo sobre el mercado laboral español como una sombra y ahora está mostrando sus efectos espoleados por La Gran Renuncia.

Los bajos salarios o los cambios en la política de vuelta a la oficina han sido los principales detonadores de La Gran Renuncia en España, contagiados por la tendencia del mercado laboral estadounidense. Este fenómeno ha hecho que un gran número de empleados descontentos con sus condiciones se mostraran dispuestos a cambiar de empleo si las condiciones salariales eran propicias. Las empresas españolas, ávidas por cubrir puestos estratégicos que requiere personal cualificado, ha aceptado las mejoras salariales incrementando así el gasto salarial. Un ejemplo de manual de la ley de la (poca) oferta y la (mucha) demanda.

Las tecnológicas son las que pagan más cara su factura. Por sectores, el inmobiliario y las empresas de tecnología y comunicaciones son las que muestran un mayor repunte en los costes salariales. “La diferencia entre el aumento del coste salarial ordinario y el pactado en convenio tiende a ser más elevada en aquellas ramas que presentan un mayor dinamismo del empleo y/o una mayor escasez de trabajadores” se especifica en el informe del Banco de España.

En el sector de las tecnologías, el incremento salarial se cifra en el 7,8%. Esto supone casi el triple del incremento salarial previsto en el convenio colectivo de este sector. El incremento salarial también implica un aumento las cotizaciones, que se han incrementado un 7,4% de media impulsadas por las mejoras salariales.

Quien tiene un talento, tiene un tesoro. El incremento salarial no solo se da en aquellos casos en los que se ha cambiado de empleo. Las empresas están siendo conscientes de la situación y tratan de blindar al talento interno con mejoras salariales o medidas de flexibilidad.

Según el último Estudio de Tendencias retributivas e Incrementos Salariales de KPMG, el 25% de las empresas participantes en el estudio consideran que la atracción y retención de talento interno es el principal problema de los departamentos de recursos humanos y el 26,2% afirma que aplicará mejoras de compensación en esa área. El 13,5% de esas empresas asegura que aplicará mejoras en las condiciones de salud y bienestar de los empleados para mejorar su satisfacción con la empresa y evitar la rotación y la fuga de talento.

El incremento salarial no preocupa al Banco de España. Desde el ente supervisor no se muestran preocupados por el incremento salarial que están experimentando algunos sectores ya que este incremento no mina la capacidad operativa de las empresas, sino que se descuentan de los beneficios que están obteniendo en los últimos ejercicios. “los márgenes empresariales absorberán el mayor dinamismo relativo de los salarios” asegura Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, en declaraciones a Infobae.

Tendencia al alza, ¿hasta cuando?. Si echamos mano de la hemeroteca es más fácil encontrar periodos de estancamiento salarial que de incrementos notables. La teoría dice que si la productividad sube, los salarios también deberían hacerlo. Pero en la práctica no es así y, de hecho, hay varios estudios sobre ello.

El mercado español es especialmente proclive al estancamiento por la desigualdad salarial (diferencia entre salarios muy bien retribuidos y otros extremadamente precarios) y la tendencia a la precarización periódica de determinados sectores. Lo hemos visto en sectores como el de la hostelería, que ahora está teniendo un resurgimiento salarial debido a la escasez de mano de obra que aprovechó la pandemia para encontrar empleo en otros sectores mejor remunerados. Cuando la balanza de la oferta y la demanda vuelva a equilibrarse, volverá el estancamiento salarial.

