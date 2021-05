Los efectos del atasco del Ever Given siguen sintiéndose mes y medio después: el coste por contenedor es más alto que nunca

El pasado 24 de marzo de 2021 el buque de carga Ever Given quedó atascado en el Canal de Suez . No fue fácil, pero seis días después consiguieron reflotarlo, seis semanas después los efectos se siguen notando. Los costes de envío de contenedores por vía marítima han aumentado más de un 10%.

Como vimos el atasco provocado por Ever Given, inmediatamente supuso un impacto económico global. En medio de una crisis de contenedores que comenzó a principios de año por temas relacionados con COVID-19, Ever Given no hizo más que empeorar la situación. Y es algo que seguimos notando.

10%

Es el tanto por ciento que ha aumentado el precio del contenedor. Según Nikkei Asia, las tarifas de flete de contenedores han aumentado hasta un nuevo máximo histórico desde que se registra el dato desde 2009. Desde Shanghai a Europa por ejemplo el precio del contenedor está en 4.187 dólares, con una congestión de decenas de barcos esperando entrar en el puerto de Rotterdam, el más grande e Europa.

En consecuencia, las empresas han comenzado a recurrir a otras alternativas como el transporte aéreo o el transporte ferroviario según el medio asiático. Sin embargo esto también tiene puntos negativos. El aéreo puede ser mucho más caro mientras que el ferroviario, si bien es cierto que es más barato, es mucho más lento y no siempre es posible.

No es sólo cuestión de cambiar la vía de transporte, la industria naviera también está viendo cómo aumentan los pedidos de buques de carga. Según una empresa de investigación, este año el número de pedidos de buques de carga estaba en marzo por 138, superando los 105 de todo 2020. Pero claro, se tarda varios años en fabricar los buques de carga.

En definitiva, es probable que esta crisis de contenedores dure un tiempo mas hasta que el tráfico se vuelva a normalizar y los niveles de oferta y demanda se establezcan de nuevo. Lo que sin duda queda claro es que el atasco de Ever Given se dio en uno de los peores momentos posibles.

Vía | Nikkei Asia