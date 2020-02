EE.UU. insiste en que España y la UE excluyan a Huawei del 5G por completo a favor de "proveedores seguros y de confianza"

Robert L. Strayer, secretario de Estado adjunto de EE.UU. y responsable de política de información y comunicaciones cibernéticas e internacionales, ha recalcado en los últimos días el esfuerzo de Estados Unidos por excluir a Huawei de las redes 5G en el panorama internacional. En una serie de conferencias y entrevistas por Europa dejó caer la posibilidad de que Estados Unidos cese el compartir información de seguridad si se usan las tecnologías de Huawei.

Parte de la guerra entre Estados Unidos y China se está disputando alrededor de la tecnología 5G y quién tiene control sobre ella. Huawei es una de las compañías más preparadas para desplegar esta estructura de red, pero lo tiene complicado en Estados Unidos, donde el gobierno americano busca no depender de ellos por las sospechas de que las autoridades chinas pueden tener acceso.

