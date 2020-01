La Unión Europea se pronuncia sobre el 5G: no se prohibirá a Huawei pero pide aplicar las "restricciones y exclusiones necesarias"

Después de mucho debate, la Unión Europea concluye que no prohibirá a empresas como Huawei acceder a la infraestructura del 5G. La Agencia de Ciberseguridad Europa ha publicado su esperado informe sobre el 5G y entre las conclusiones no se establece ninguna prohibición directa a fabricantes considerados de alto riesgo como la marca china, envuelta en la polémica después del veto de los EE.UU. Aunque sí recomienda severas medidas de seguridad.

Basado en un enfoque que analiza los distintos riesgos, la Unión Europea publica una serie de medidas específicas que recomienda a todos los estados miembros. Entre ellas, se concluye que "el 5G traerá una mayor exposición a los ataques y más posibles puntos de entrada para los atacantes" y en consecuencia, pide "aplicar restricciones relevantes para los proveedores considerados de alto riesgo, incluidas las exclusiones necesarias para mitigar estos riesgos".

En el apartado de conclusiones y camino a seguir, la Unión Europea establece las siguientes medidas y acciones. Aunque debido al amplio tipo de riesgos, una única medida no será suficiente para afrontar el desarrollo del 5G.

Margrethe Vestager, Comisaria de Competencia, ha publicado en sus redes sociales un mensaje sobre la relevancia del 5G avisando a su vez de la importancia de que sean seguras.

We endorse the #5G toolbox that MS have agreed on. We can do great things with #5G. The technology supports personalised medicines, precision agriculture and energy grids that can integrate all kinds of renewable energy. All good. But only when we make our networks secure.