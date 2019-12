La compañía detrás de la Coolest Cooler anuncia su cierre y confirma que no todos recibirán su exitosa nevera multifuncional

Kickstarter y otros sitios de crowdfunding han visto pasar desde grandes éxitos hasta estrepitosos fracasos, pero lo que más ha afectado la reputación de este modelo de comercialización han sido las estafas. Aquí hemos visto "auriculares 3D" que recaudan más de tres millones y desaparecen, y muchos ejemplos más, pero tal vez uno de los más conocidos es el caso de la Coolest Cooler, la nevera multifuncional que recaudó más de 13 millones de dólares para convertirse, en ese momento, en el proyecto más exitoso de Kickstarter.

En pocas palabras, la Coolest Cooler ha sido un desastre. Desde su lanzamiento en 2014, más de 60.000 personas confiaron en el producto y pagaron por algo con la promesa de recibirlo más adelante. Hoy, sus responsables, están confirmando el cierre de la compañía e informando que no podrán entregar las neveras restantes a aquellos que la compraron hace cinco años. En vez de su nevera, recibirán 20 dólares de compensación. Sí, veinte dólares, de 185 que pagaron originalmente.

Ryan Grepper, CEO de Coolest, compañía detrás de la fabricación de la nevera, confirmó que están terminando sus operaciones debido a los aranceles que Estados Unidos ha fijado a las importaciones chinas. Según Grepper, se trata de un 25% que está afectando a su línea de productos.

Una decisión extraña, más cuando se trata de una compañía que recaudó 13.285.226 dólares hace cinco años, y que en 2015 decidió poner a la venta su nevera en Amazon por 499 dólares, incluso antes de haberlas entregado a todos aquellos que apoyaron la campaña en 2014. La razón: conseguir financiación adicional para poder fabricar las neveras para los backers de Kickstarter.

Según Grepper, hasta marzo de 2018 sólo habían conseguido entregar dos tercios de las más de 62.000 neveras que debían a los backers de Kickstarter, lo que significaba que una tercera parte seguía sin recibir su Coolest Cooler.

Aquí hay que recordar que en 2015, la empresa "tuvo que gastar" 12 millones de dólares debido a que, entre otros factores, el fabricante del motor de la licuadora que usaría la nevera se puso en huelga y, afirman, les fue imposible conseguir un reemplazo. Adicional a esto, en abril de 2016, la compañía pidió 97 dólares adicionales a los backers de su campaña, esto para que pudieran recibir la nevera en sus casas. En caso de no aportar esta cantidad, tendrían que esperar más para poder tenerla.

En 2017, algunos personas que apoyaron la campaña emprendieron acciones legales en contra de la compañía, lo que llevó a que Coolest llegara a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Oregón. Dicho acuerdo era para entregar una compensación a aquellos que no recibieran su nevera, una compensación de apenas 20 dólares, ya que la compañía habría demostrado estar cerca de la bancarrota.

