China responde a las últimas sanciones de EEUU: ha creado un fondo de inversión en IA de 8.200 millones de dólares

El pasado 2 de diciembre la Administración liderada por Joe Biden desplegó un nuevo paquete de sanciones que involucra a nada menos que 140 empresas chinas de la industria de los semiconductores. Estas prohibiciones están destinadas prioritariamente a las compañías que diseñan y producen los equipos de litografía que intervienen en la fabricación de semiconductores avanzados. no obstante, la cruzada del Gobierno de Biden no acabó aquí.

Y es que antes de abandonar la Casa Blanca para ceder el testigo al equipo de Donald Trump, la Administración Biden inició una investigación que puso en el punto de mira los circuitos integrados maduros fabricados en China que incorporan buena parte de los electrodomésticos y los coches, sean o no eléctricos. Todo parece indicar que cuando concluya esta investigación el Gobierno de EEUU incrementará drásticamente los aranceles sobre este tipo de semiconductores procedentes de China.

China se defiende poniendo más dinero encima de la mesa para proteger su IA

El país liderado por Xi Jinping respondió tan solo dos días después de la oficialización del último paquete de prohibiciones aprobado por el Gobierno de Joe Biden. Y lo hizo prohibiendo la exportación de minerales críticos a EEUU. Entre ellos se encuentran tres elementos químicos esenciales para la industria de los semiconductores, así como algunos materiales que se caracterizan por su extrema dureza, y que, por tanto, pueden ser utilizados para aplicaciones militares.

Este movimiento persigue proteger el desarrollo de su IA de las últimas sanciones desplegadas por el Gobierno estadounidense

China no va a entregar a EEUU más galio, germanio y antimonio, entre otros minerales críticos. Esta no es la primera vez que este gigantesco país asiático recurre a los minerales críticos para ejercer presión sobre Occidente. De hecho, el 21 de diciembre de 2023 la Administración china decidió restringir la exportación de algunas de sus tecnologías de procesado de las tierras raras, dando forma a una maniobra que persigue defender sus intereses estratégicos en plena confrontación con EEUU y sus aliados.

No obstante, China acaba de dar otro paso hacia delante. Y se trata de un movimiento que persigue proteger el desarrollo de su inteligencia artificial (IA) de las últimas sanciones desplegadas por el Gobierno estadounidense. El Gobierno liderado por Xi Jinping ha propiciado la creación de un nuevo fondo de inversión de 8.200 millones de dólares que está destinado específicamente al desarrollo de la IA. Oficialmente se conoce como Fondo Nacional de Inversión en la Industria de la IA, y está constituido por las entidades financieras Guozhi Investment, de Shanghái; Private Equity Fund Management, que está respaldada por el Estado chino; y por la Fase III del Fondo de Inversión en la Industria de los Circuitos Integrados de China.

La creación de este fondo refleja claramente la determinación de Pekín de continuar desarrollando sus tecnologías involucradas en el dominio de la IA a pesar del impacto que tienen sobre este sector las últimas sanciones de EEUU. Es importante que no pasemos por alto que las empresas y las instituciones chinas que se dedican a la IA no tienen acceso a las GPU de vanguardia que producen NVIDIA, AMD o Intel, entre otras compañías de alineación occidental. Las están consiguiendo recurriendo a intermediarios y vías de importación paralelas, pero presumiblemente no en las cantidades que necesitan. Para el Gobierno chino la IA es una prioridad nacional, y el paso que acaba de dar nos lo recuerda.

