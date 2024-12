Joe Biden golpeará a China otra vez antes de irse. Su objetivo son los chips de los coches y los electrodomésticos

La Administración liderada por Joe Biden no ha dicho aún su última palabra en lo que concierne a la tensión que sostienen EEUU y China. El pasado 2 de diciembre desplegó un nuevo paquete de sanciones dirigido el país liderado por Xi Jinping que involucra a nada menos que 140 empresas chinas de la industria de los semiconductores. Estas prohibiciones están destinadas prioritariamente a las compañías que diseñan y producen los equipos de litografía que intervienen en la fabricación de semiconductores avanzados.

Algunas de estas empresas, entre las que se encuentran Swaysure Technology Co, Qingdao Sien o Shenzhen Pensun Technology Co, colaboran con Huawei, lo que nos recuerda que el Gobierno de EEUU no da puntada sin hilo. No obstante, la más importante de las compañías sancionadas es Naura Technology Group debido a que es uno de los fabricantes chinos de equipos de litografía más relevantes. Sea como sea esta no será la traca final del Gobierno de Joe Biden en lo que se refiere a China. Y es que acaba de poner en marcha una nueva investigación.

Biden espera que Trump recoja su testigo

Donald Trump regresará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero de 2025. La Administración liderada por Joe Biden seguirá al frente de EEUU durante apenas tres semanas más, pero su cruzada contra la industria china de los semiconductores no ha concluido. Y es que, según Reuters, ha iniciado una investigación que tiene en el punto de mira los circuitos integrados maduros fabricados en China que incorporan buena parte de los electrodomésticos y los coches, sean o no eléctricos.

Donald Trump ha anticipado que impondrá aranceles de hasta el 60% a las importaciones chinas

Katherine Tai, la portavoz del Departamento de Comercio estadounidense, ha declarado que esta investigación tiene como objetivo proteger a los fabricantes de semiconductores de EEUU y otros países del aumento masivo de la fabricación de circuitos integrados maduros que está impulsando el Gobierno chino.

Todo parece indicar que cuando concluya esta investigación el Gobierno de EEUU incrementará drásticamente los aranceles sobre este tipo de semiconductores procedentes de China, aunque la encargada de hacerlo no será la Administración de Joe Biden; lo ejecutará la que estará liderada por Donald Trump. Esto es al menos lo que espera el Gobierno de Biden.

Este último no tiene tiempo para concluir la investigación y poner en marcha nuevos aranceles, pero ha previsto entregar toda la documentación a la siguiente Administración para que concluya el trabajo. Y Donald Trump ha anticipado que impondrá aranceles de hasta el 60% a las importaciones chinas. Para el país de Xi Jinping esta medida, si finalmente prospera, será otro mazazo.

La fabricación de semiconductores utilizando tecnologías de integración maduras está ayudando a muchos productores chinos de chips a proteger su competitividad frente a la imposibilidad de acceder a los mejores equipos de litografía que produce la compañía neerlandesa ASML. Las sanciones de EEUU y sus aliados les impiden acceder a estas máquinas. Si el inminente Gobierno de Donald Trump incrementa los aranceles sobre estos chips, y los precedentes indican que lo hará, algunas compañías chinas sufrirán. Y con toda seguridad China responderá, como ha hecho en otras ocasiones.

