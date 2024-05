Aragón pone una piedra más como atalaya de la industria tecnológica: un parque tecnológico para formar a más ingenieros

Poco a poco, y sin hacer mucho ruido, Aragón se está convirtiendo en el punto de encuentro para la industria tecnológica, siendo uno de los principales receptores de inversión internacional en centros de datos. Google, Amazon o Microsoft ya han invertido en la zona, convirtiendo a la zona en un enclave estratégico para esas compañías en España.

En una nueva iniciativa por impulsar la industria tecnológica de Aragón y la formación de nuevo talento especializado, el Gobierno de Aragón ha anunciado la creación de un parque tecnológico de 42 hectáreas junto al campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza.

Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Economía del Ejecutivo aragonés, ha confirmado que los terrenos elegidos son de titularidad del Gobierno de Aragón, pero están cedidas a la Universidad de Zaragoza.

Punto de encuentro para empresas y talento tecnológico

La universidad formará parte activa del nuevo parque tecnológico, que incluirá un nuevo centro de investigación. Aunque su participación todavía se encuentra por detallar, la Universidad de Zaragoza actuará de catalizador para incentivar la colaboración público-privada entre pequeñas empresas tecnológicas y organismos públicos.

"Este proyecto dará forma a unas instalaciones de última generación, con espacios colaborativos y edificios para que empresas de todo tamaño puedan impulsar su labor, pero también generar, atraer y retener talento", anunció Jorge Azcón en su participación en el congreso de tecnología The Wave que se celebra en Zaragoza.

La ubicación del nuevo parque tecnológico no es casual. Los 732.692 metros cuadrados que se destinarán a esta instalación se encuentran junto al Centro de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI), una incubadora de startups tecnológicas con más de 440 proyectos en desarrollo.

El presidente de Aragón ha destacado la importancia del desarrollo tecnológico de la zona “La tecnología y el uso que hagamos de ella marcará todos y cada uno de los cambios económicos, sociales y políticos del futuro, y es un proceso que no tiene marcha atrás. No es ningún secreto que la empresa del futuro será tecnológica, o no será. Que la sociedad del futuro será tecnológica, o no prosperará, y que la administración del futuro será tecnológica, o no servirá”, Europapress.

El centro tecnológico no solo tiene la intención de impulsar los proyectos tecnológicos de las empresas. Su objetivo será también potenciar la creación de talento tecnológico especializado en la Comunidad, para que profesionales aragoneses puedan ocupar los puestos técnicos que ya están demandando las grandes tecnológicas que se están asentando en Aragón.

Muy cerca de los terrenos donde se proyecta el nuevo hub tecnológico se encuentra el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), que actúa como vector de desarrollo de inteligencia artificial en la Comunidad. También se encuentra en la órbita de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), la principal cantera del talento científico-técnico, o el Instituto de Carboquímica (ICB), dependiente del CSIC.

“No me cabe duda de que, con generosidad y colaboración, entendiendo las sinergias como una oportunidad, construiremos un sector TIC aragonés más fuerte, cohesionado y preparado para liderar la revolución tecnológica en España y en Europa. Un sector tecnológico capaz de atraer y retener talento y de crear empleo de calidad para hacer de Aragón ese hub tecnológico de referencia continental”, destacaba Jorge Azcón en su presentación.

En Xataka | Acabamos de descubrir hidrógeno natural para varios siglos bajo tierra. Y hay quien busca extraerlo del Pirineo aragonés

Imagen | Wikimedia Commons (Comunicación Ayuntamiento de Zaragoza)