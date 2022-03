Amazon, Google y ahora también Meta: la industria de los centros de datos sigue disparada en España

Otra gran tecnológica ha apostado por España para abrir uno de sus centros de datos. Tras Amazon, IBM, Microsoft o Google, Meta ha decidido que instalará su único CPD del sur de Europa hasta la fecha en Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha, según ha informado el gobierno de la comunidad autónoma en una nota. Con esta infraestructura, España suma argumentos como hub tecnológico del mediodía europeo.

El proyecto. De acuerdo con los datos oficiales, Meta quiere construir un Data Center Campus de alrededor de 300.000 metros cuadrados, para los que invertirá más de 1.000 millones de euros. Si las dimensiones finalmente son esas, se convertiría en el CPD más grande de Meta en Europa. La estimación de Castilla-La Mancha es que estas instalaciones crearán más de 1.000 empleos, de los cuales 250 serían de alta cualificación.

No obstante, la apertura aún no está garantizada, ya que, pese a que Meta ha elegido Talavera para ubicar su centro de datos, fuentes de la compañía han explicado a eldiario.es que el proceso burocrático es muy largo y no se puede asegurar al 100% que el proyecto se vaya a llevar a cabo. Aunque subrayan que la localización se lleva estudiando varios años y que la apuesta de los de Mark Zuckerberg por la ciudad castellanomanchega es firme.

El único del sur de Europa. En la actualidad, la empresa matriz de Facebook, WahtsApp e Instagram, entre otras, cuenta con tres centros de datos en Europa, pero todos se ubican en el norte del Viejo Continente: Suecia, Dinamarca e Irlanda. Las instalaciones de Meta en Talavera, de llegar a abrirse, serán las primeras de la compañía para toda la región bañada por el Mediterráneo.

Un atractivo creciente. Así, este nuevo proyecto evidencia que nuestro país se ha posicionado como un destino muy atractivo para ubicar centros de datos. Como ya explicamos en Xataka, en 2021 las previsiones del sector auguraban que el incremento de este mercado en España sería del 62% en los próximos años, y colocaban a España como uno de los países en los que más iba a crecer este tipo de instalaciones en todo el mundo.

Los antecedentes, desde luego, acompañaban al optimismo de esas previsiones. Ya que Amazon también eligió España para abrir tres centros de datos en el sur de Europa en 2019, una decisión que sus responsables atribuyeron a que nuestro país reunía las condiciones óptimas en cuanto a espacio disponible, capacidad eléctrica, situación geográfica y agilidad administrativa (al menos en este caso particular), según explicaron a Xataka.

Poco después del anuncio de Amazon, en 2020, fueron Microsoft y Google las que informaron de que pensaban abrir CPDs en nuestro país, y a aquellos proyectos para construir centros de datos en España se unieron los de IBM y Oracle en 2021.